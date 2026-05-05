La Subprefectura del Puerto de Carmelo conmemora este 5 de mayo un nuevo aniversario de su creación, fecha en la que la Armada Nacional destacó el papel que la unidad cumple en una zona estratégica del Río de la Plata.

La institución cumple tareas vinculadas a la seguridad de la navegación, la protección de la vida humana, la preservación del medio acuático y el mantenimiento del orden público. Su presencia ha sido clave para el control y la vigilancia en una jurisdicción de intensa actividad náutica, portuaria y fluvial.

La historia de la unidad comenzó el 5 de mayo de 1939, cuando un decreto del Poder Ejecutivo creó la Quinta Circunscripción y la Prefectura del Puerto de Carmelo. Siete años más tarde, una vez finalizada la construcción de su edificio, la repartición comenzó a funcionar en su actual emplazamiento.

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En 1992 pasó a denominarse Subprefectura y quedó con jurisdicción desde el kilómetro 93 hasta el kilómetro 145,5 del Río de la Plata. Posteriormente, a partir de 1998, asumió el control del canal Martín García, desde el kilómetro 39, en Barra El Farallón, hasta el kilómetro 145,5, en Punta Gorda, en coordinación con la Prefectura Naval Argentina.

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A lo largo de su trayectoria, la Subprefectura del Puerto de Carmelo consolidó una presencia permanente en la comunidad, con una labor marcada por el profesionalismo, el compromiso y la vocación de servicio.

En el marco de este nuevo aniversario, la Armada Nacional expresó su reconocimiento a los marinos que integran actualmente la unidad, así como a quienes se encuentran en situación de retiro y a quienes ya no están, cuyo legado continúa formando parte de la historia institucional.