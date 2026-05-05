El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes que incluye a Carmelo y a varias localidades del departamento de Colonia.

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El aviso comenzó a regir este martes 5 de mayo a las 20.15 y tiene una probabilidad superior al 75%. La próxima actualización está prevista para las 23.15, según informó el organismo.

De acuerdo con Inumet, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país y genera tormentas, algunas puntualmente fuertes o severas.

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En las zonas alcanzadas por la advertencia pueden registrarse lluvias abundantes o copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes.

En el departamento de Colonia, la advertencia comprende a Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras.

Para Carmelo y la zona, el aviso implica la necesidad de extremar precauciones durante la noche, especialmente en la circulación por calles, caminos y rutas, así como en espacios abiertos o zonas expuestas al viento y la actividad eléctrica.