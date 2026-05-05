Carmelo será sede de una actividad educativa destinada a informar y sensibilizar sobre la prevención del cáncer colorrectal, una enfermedad que, pese a ser prevenible en muchos casos, continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en Uruguay.

La iniciativa consiste en la instalación del “Paseo Interactivo: Colon Gigante”, un inflable de grandes dimensiones que reproduce el interior del colon y permite a los visitantes recorrerlo mientras reciben información clara sobre prevención, hábitos saludables, factores de riesgo y la importancia de los controles médicos.

Según informó la organización, el cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en el país. Cada año fallecen cerca de 1.000 uruguayos por esta enfermedad, lo que equivale aproximadamente a una muerte cada ocho horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer impulsa desde hace años distintas acciones para aumentar el conocimiento de la población sobre esta enfermedad. Una de las claves de la prevención es la detección temprana y eliminación de pólipos, ya que algunos pueden evolucionar hacia un cáncer si no son tratados a tiempo. También se destaca que el diagnóstico precoz permite acceder a tratamientos más sencillos y con mayores posibilidades de curación.

Una actividad abierta a la comunidad

El “Colon Gigante” estará instalado en el Club Unión de Carmelo el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo. Funcionará de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La entrada será libre y gratuita. La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de los 15 años y a personas adultas.

La actividad cuenta con el apoyo de instituciones locales y departamentales, entre ellas Acción Social de la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo, la Escuela del Hogar, el Polideportivo, la RAP, el Hospital de ASSE, CAMOC, SEMCO, la Dirección Departamental de Salud, el Hospital Evangélico, clubes de servicio, centros educativos, UTU Carmelo, la Plaza de Deportes, el MGAP y el Club Unión, entre otras organizaciones.