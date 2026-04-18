Carmelo se sumará este sábado 18 de abril al recorrido del 46.º Rally Internacional del Río de la Plata, una de las citas automovilísticas más relevantes de la región, que en esta edición reunirá a 90 unidades de diversos años.

La jornada comenzará a las 9.30 con la concentración en Zona Franca del Plata, en Colonia del Sacramento. Una hora más tarde, a las 10.30, se dará la largada hacia las pruebas de regularidad en ruta. La llegada a Carmelo está prevista para las 12.00, cuando los vehículos ingresarán al Carmelo Resort para su estacionamiento en parque cerrado y el inicio de la recepción de planillas.

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A las 12.30 se servirá el almuerzo en el salón de eventos del resort. Luego, a las 14.00, se abrirá el parque cerrado para dar paso a las pruebas de aproximación, cuyo inicio fue fijado para las 14.10. A esa misma hora vencerá también el plazo para la entrega de planillas.

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Tras esa etapa, el retorno será libre y los participantes dispondrán de la tarde para recorrer Puerto Camacho, la ciudad de Carmelo y zonas cercanas. La actividad culminará a las 20.00 con la cena de entrega de premios, para la que se solicitó vestimenta sport formal.

La llegada del rally volverá a poner a Carmelo en el centro de un evento de proyección internacional, con movimiento de visitantes, competidores y aficionados a los autos clásicos y de colección.