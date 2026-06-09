PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Asociación Turística Departamental de Colonia (ATDC) y la Fundación Pérez Scremini firmaron este martes un convenio estratégico para desarrollar iniciativas de impacto social y promover la sensibilización a través de la red de prestadores turísticos del departamento.

El acuerdo fue rubricado en el Centro BIT de Colonia del Sacramento, con la participación del intendente interino de Colonia, Napoleón Gardiol; el presidente de la ATDC, Andrés Castellano; la secretaria e integrante del Consejo Directivo de la fundación, Paulina Effinger, y el gerente de Desarrollo de Fondos, Guillermo Silvera, entre otras autoridades.

Castellano señaló que el convenio era un objetivo esperado por la asociación y destacó que la responsabilidad social forma parte del plan de trabajo del conglomerado turístico, integrado por unas 600 empresas. El acuerdo prevé difundir las actividades de la fundación, promover la donación de ropa blanca, impulsar propuestas de turismo solidario y apoyar la carrera anual de Pérez Scremini.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Effinger recordó que la fundación brinda en Uruguay atención gratuita a niños y adolescentes con cáncer, junto con acompañamiento integral a sus familias.

Gardiol destacó el valor del convenio y definió a Pérez Scremini como una institución “orgullo del Uruguay”.