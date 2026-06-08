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El defensor de la selección uruguaya se trasladó a España para continuar la recuperación de una lesión muscular, en coordinación con Marcelo Bielsa y el cuerpo técnico. La AUF informó que no entrenará este lunes y su presencia ante Arabia Saudita, el 15 de junio, aparece comprometida.

Ronald Araújo viajó este domingo a Barcelona para atenderse con los especialistas que ya han seguido su evolución médica. El traslado fue acordado con Marcelo Bielsa y el cuerpo técnico de la selección uruguaya, según la información difundida por la AUF.

El defensor del Barcelona no participará del entrenamiento previsto para este lunes, mientras continúa el seguimiento de la lesión muscular que lo afecta. Su situación genera incertidumbre en la planificación de Uruguay para el debut mundialista ante Arabia Saudita, fijado para el 15 de junio.

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En Montevideo reconocen que su presencia en el primer partido es difícil, aunque por ahora no se informó una baja definitiva. Araújo es uno de los futbolistas de referencia en la defensa celeste y su evolución será seguida en los próximos días por el cuerpo técnico y el área médica de la selección.