El Ministerio de Desarrollo Social de Colonia informó que este martes comenzará en el departamento una nueva etapa del programa Accesos, con un primer lanzamiento en el Centro de Desarrollo Comunitario, previsto para las 14 horas. En esa instancia participarán personas de Colonia del Sacramento y Tarariras.

Según informó la cartera, entre miércoles y jueves el equipo recorrerá el resto del departamento, con el objetivo de que el viernes todos los participantes estén incorporados a sus lugares de trabajo. Más de 50 instituciones recibirán participantes del programa.

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Desde el equipo técnico del Mides se destacó que la mayoría de las instituciones recibirá a una sola persona. Según la evaluación del organismo, ese formato permite un acompañamiento más personalizado y favorece trayectorias laborales y sociales más enriquecedoras.

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En paralelo, el Mides informó que no quedó ninguna persona en situación de calle sin atención en el departamento de Colonia durante el fin de semana. De acuerdo con los datos oficiales, las personas fueron derivadas o atendidas en alguno de los tres centros disponibles. La atención alcanzó a 48 personas, cifra que se mantiene en el promedio registrado durante la última semana.

El ministerio también evaluó como positiva la jornada desarrollada en Juan Lacaze entre viernes y sábado, en el marco de la iniciativa “Más Comunidad”. La actividad fue encabezada por la oficina local, técnicos del Mides y el grupo JPC, con propuestas abiertas a la comunidad. La iniciativa busca ampliar la presencia territorial del ministerio mediante acciones fuera de la oficina, vinculadas a la atención ciudadana y al desarrollo comunitario.

Además, el Mides continúa con la entrega de víveres secos a instituciones del departamento. La semana pasada se distribuyeron alimentos en Casa en Red, el Comedor Infantil de Nueva Palmira y el Liceo de Conchillas.

Para este lunes está prevista la entrega a varias instituciones de Colonia del Sacramento: Huerta Buscando Espacio, Centro El Caminante de ASSE, Liceo N.º 2, UTU N.º 2 y el Merendero de El General.

La acción se desarrolla a través de INDA, en el marco del apoyo a instituciones que brindan alimentación en el departamento.