El cónsul honorario de Italia en Colonia del Sacramento, Jorge Enrique Sanguinetti Martín, recibió la distinción de Caballero de la Orden de la Estrella de Italia, durante la recepción realizada en la Residencia de la Embajada de Italia con motivo de la Fiesta de la República Italiana, que se conmemora cada 2 de junio.

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Según informó la representación diplomática, la Orden de la Estrella de Italia es uno de los reconocimientos otorgados por la República Italiana a personas que contribuyen a promover el prestigio del país en el mundo y a fortalecer los vínculos de amistad y cooperación con otras naciones.

La distinción reconoce la labor desarrollada por Sanguinetti en el ejercicio de su función consular honoraria, así como su aporte al relacionamiento entre Italia y Uruguay, en particular desde Colonia del Sacramento.

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Durante la ceremonia, Sanguinetti recordó una enseñanza transmitida por su padre: asumir cada tarea con compromiso y seriedad, bajo el principio de que las cosas deben hacerse bien o no hacerse. De acuerdo con lo expresado en la instancia, esos valores han acompañado su trayectoria personal y profesional, marcada por el servicio a la comunidad italiana y por el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.