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Camioneros y productores rurales se movilizaron este lunes 8 de junio en distintos puntos de la red vial nacional, en rechazo al aumento de los combustibles y a la implementación de la guía electrónica de carga del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Según informó Policía Caminera, la presencia de camiones, tractores y maquinaria agrícola al costado de varias rutas generó tránsito enlentecido en cruces nacionales y demoras en los accesos a Montevideo. Hasta el momento, la información oficial refiere a afectaciones en la circulación, sin que se haya reportado una interrupción generalizada del tránsito.

Los manifestantes expresaron su rechazo al ajuste de combustibles dispuesto para junio. El Poder Ejecutivo definió aumentos de 6% para la nafta y de 7% para el gasoil, mientras que el supergás mantuvo su precio. De acuerdo con Presidencia, el ajuste comenzó a regir el 1.º de junio.

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Otro de los puntos cuestionados por los transportistas es la guía electrónica de carga. Según el MTOP, el sistema permite registrar la información del transporte terrestre de mercaderías y su emisión es exigible para el transporte de carga por carretera en vehículos de más de 3.500 kilos de peso bruto máximo autorizado.

La movilización fue convocada por sectores del transporte de carga y acompañada por productores rurales en distintos departamentos. Los organizadores sostienen que las medidas aumentan los costos operativos y administrativos de la actividad. Desde las autoridades se mantiene el monitoreo del tránsito en rutas y accesos, con presencia de Policía Caminera para ordenar la circulación.