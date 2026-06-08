El Ministerio de Educación y Cultura abrió la convocatoria 2026 del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País, una herramienta destinada a fortalecer espacios culturales mediante obras edilicias y equipamiento fuera de Montevideo.

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La edición de este año contará con una asignación total de $ 21.375.954 y financiará proyectos en bibliotecas públicas, centros culturales, museos, salas multiuso, espacios expositivos, centros interpretativos y otros ámbitos dedicados a actividades artísticas y culturales.

La convocatoria incorpora una nueva organización en dos líneas: Infraestructura Cultural Comunitaria e Infraestructura Cultural Pública. Según informó la Dirección Nacional de Cultura, el objetivo es adaptar los apoyos a la diversidad de instituciones, organizaciones y espacios que sostienen la actividad cultural en el interior del país.

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Los proyectos podrán presentarse en dos categorías: obras edilicias y equipamiento. Los montos máximos variarán según el tipo de iniciativa, la situación jurídica del inmueble y las características de la institución postulante, con apoyos que podrán alcanzar hasta $ 1.700.000 para obras de mayor escala.

La convocatoria también incluye una línea específica para bibliotecas públicas del interior, en articulación con la Biblioteca Nacional, con $ 3.000.000 destinados al fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas. Además, incorpora a los Puntos de Cultura dentro de las modalidades de financiamiento.

Podrán postular personas físicas, jurídicas, organizaciones sociales e instituciones públicas del interior. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de julio de 2026, a las 17 horas, a través de Cultura en Línea.