El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, fue recibido en el Ayuntamiento de Guimarães, Portugal, por el presidente de la Cámara Municipal, Ricardo José Araujo, en el marco de la misión oficial que el jefe comunal desarrolla en Europa.

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El encuentro tuvo un marcado carácter institucional, al reunir a autoridades de dos gobiernos locales vinculados por el hermanamiento suscrito entre Colonia y Guimarães en 2002. La instancia permitió retomar una agenda de cooperación que trasciende el intercambio protocolar y que apunta a fortalecer la relación entre ambas comunidades.

Durante la reunión, Rodríguez y Araujo intercambiaron experiencias de gestión y coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos existentes. Entre las áreas señaladas para el trabajo conjunto figuran patrimonio, cultura, ambiente, urbanismo y gobierno digital, temas que forman parte de los desafíos actuales de las administraciones locales.

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La recepción en una sede de gobierno de otro país otorga relevancia institucional a la visita, al colocar a Colonia en una agenda de cooperación internacional entre ciudades. En ese marco, el hermanamiento funciona como una herramienta para generar proyectos, compartir conocimientos y promover acciones de desarrollo territorial.

Para el gobierno departamental, la reunión representa una oportunidad de proyectar a Colonia en el plano internacional y de fortalecer canales de diálogo con una ciudad con la que mantiene una relación formal desde hace más de dos décadas. El avance de esa agenda dependerá de la concreción de iniciativas comunes en las áreas identificadas.