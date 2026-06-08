El Ministerio de Desarrollo Social informó que 48 personas fueron atendidas durante la noche del domingo en los centros de respuesta a la situación de calle que funcionan en el departamento de Colonia.

De acuerdo con el comunicado difundido este lunes 8 de junio, ninguna persona quedó fuera del sistema de atención tras un fin de semana de alta demanda. El organismo indicó que todas las personas que requirieron asistencia fueron recibidas en alguno de los tres centros disponibles.

La mayor cantidad de usuarios fue atendida en el centro permanente “Centro Comunitario”, donde pernoctaron 21 personas. En tanto, el centro del Plan Invierno ubicado en el Batallón recibió a 14 personas, mientras que el dispositivo de Barracones en Carmelo alojó a 13.

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Desde el Mides señalaron que el total de 48 personas se mantiene dentro del promedio registrado durante la última semana. La cartera destacó que la respuesta permitió cubrir la demanda existente en el departamento y asegurar atención a las personas en situación de calle durante la noche.

Los dispositivos forman parte de la respuesta institucional ante las bajas temperaturas y las condiciones climáticas propias del invierno, con centros permanentes y espacios habilitados en el marco del Plan Invierno.