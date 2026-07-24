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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, continuará este martes 28 su ronda de reuniones de trabajo con los municipios del departamento y llegará a Carmelo para mantener un encuentro con las autoridades locales.

La reunión se desarrollará entre las 17:00 y las 18:30 horas en la sede del Municipio de Carmelo y forma parte de una serie de instancias de coordinación que el jefe comunal viene realizando con los gobiernos municipales.

Según fuentes políticas consultadas por Carmelo Portal, entre los asuntos previstos figura el proyecto de la rambla de Carmelo, una iniciativa que ha generado expectativas en la ciudad y que volvería a estar sobre la mesa en el intercambio entre las autoridades departamentales y municipales.

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Además del proyecto costero, se espera que durante la reunión se aborden otros temas vinculados a la gestión local y a la coordinación de acciones entre la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo.

La visita de Rodríguez se produce en el marco de una agenda de trabajo con los distintos municipios del departamento, orientada al seguimiento de proyectos, la evaluación de prioridades y la planificación de futuras intervenciones en cada localidad.

Aunque no se ha difundido oficialmente el orden del día, la inclusión del proyecto de la rambla en la agenda representa uno de los puntos de mayor interés para la comunidad carmelitana, debido al impacto urbano y turístico que podría tener una obra de esas características.