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La Cámara Argentina de Turismo presentó InvernAR, una campaña digital destinada a promover los destinos de invierno en distintas regiones del país vecino, con el objetivo de atraer tanto al turismo interno como a visitantes extranjeros, entre ellos los uruguayos que suelen elegir Argentina durante la temporada invernal.

La iniciativa busca mostrar la diversidad de propuestas turísticas disponibles durante el invierno, desde destinos de nieve hasta circuitos gastronómicos, naturales, culturales y urbanos. Según informó la entidad, la campaña pone el foco en una mirada federal del turismo argentino y en la promoción de experiencias vinculadas a la identidad de cada región.

“La temporada de invierno representa una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el turismo interno y mostrar la enorme diversidad de experiencias que ofrece Argentina. Con InvernAR queremos invitar a elegir nuestros destinos, recorrer cada región y seguir impulsando una actividad que genera empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias en todo el país”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo.

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La campaña también acompaña la difusión de Elegí Argentina, una plataforma de promoción turística que reúne propuestas de provincias, municipios, empresas y entidades privadas del sector. El sitio concentra información y beneficios orientados a incentivar los viajes dentro del territorio argentino.

Desde la Cámara Argentina de Turismo señalaron que esta acción forma parte del trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer una actividad considerada estratégica por su impacto económico y social.