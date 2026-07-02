Colonia llevó parte de su identidad a Gramado, en Río Grande do Sul, con una propuesta que fue bastante más que una degustación de vinos y productos locales. Durante tres jornadas, el Parque Olivas de Gramado recibió el “Festim Nostra Oliva Colonia – Uruguay”, una acción de promoción turística, cultural y gastronómica que presentó al departamento ante prensa, autoridades, operadores y público vinculado a la alta cocina y al turismo de experiencias.

La iniciativa, organizada por Olivas de Gramado con el auspicio de la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Turismo, tuvo un objetivo claro: instalar la marca Colonia en el sur brasileño a partir de aquello que el departamento puede mostrar con mayor autenticidad, como su patrimonio, su historia, sus vinos, sus quesos, sus dulces y su cocina.

El evento reunió a bodegas colonienses como El Legado, Hacienda del Sacramento, Las Liebres, Los Cerros de San Juan, Narbona y Pueblo Tannat. También participaron productores de quesos y dulces, entre ellos Granja La Cumbre, Quesería Dufau, Quesería Nicant y Granja La Positiva. La producción estuvo a cargo de la agencia QG Comunica, de Porto Alegre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cada jornada tuvo como eje un almuerzo en cinco pasos, diseñado para vincular productos de Colonia con platos de fuerte raíz uruguaya. El menú, a cargo del chef Cristiano Alves, incluyó una tabla de quesos “Río de la Plata”, un chivito contemporáneo deconstruido, ravioles de cordero con salsa de hierbas, asado de tira y panqueques de dulce de leche. El maridaje fue aconsejado por las sommeliers colonienses Soledad González Battó y Johana Vázquez.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta fue la forma en que la gastronomía funcionó como puerta de entrada al territorio. No se trató solamente de servir productos uruguayos en Brasil, sino de contar una historia a través de ellos. El vino, el queso, el dulce de leche, el cordero, el asado y el chivito aparecieron como piezas de una misma narrativa: la de un departamento que busca diferenciarse en el mapa turístico regional no solo por sus paisajes o su patrimonio arquitectónico, sino también por su producción local.

La apertura contó con la participación de los anfitriones André Bertolucci y Renán Pacheco, junto al director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez. En sus intervenciones se destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre Río Grande do Sul y Uruguay, especialmente entre Colonia y la Serra Gaúcha, a través de la enogastronomía como espacio de encuentro.

La elección de Gramado no fue casual. La ciudad brasileña forma parte de una región con fuerte perfil turístico, acostumbrada a recibir visitantes interesados en experiencias gastronómicas, culturales y de naturaleza. Para Colonia, presentarse allí significa acercarse a un público que ya valora este tipo de propuestas y que puede encontrar en el departamento uruguayo una alternativa cercana, patrimonial y con identidad propia.

La acción también tuvo un componente cultural. En la primera jornada, destinada a prensa e influencers, actuó Alma Lusitana, grupo de fado portugués que permitió vincular las raíces portuguesas de Colonia del Sacramento con la sensibilidad cultural del sur brasileño. En los días siguientes, el tango llegó de la mano del trío integrado por Carlitos Magallanes en bandoneón, Roberto Pinheiro en piano y Maurício Marques en guitarra. Esa combinación entre fado, tango y gastronomía reforzó la idea de Colonia como cruce de historias, inmigraciones y patrimonios.

Durante las tres jornadas participaron autoridades y referentes de Río Grande do Sul, entre ellos Pedro Bertolucci, exalcalde de Gramado; representantes del Consulado de Uruguay en Porto Alegre; autoridades de Cultura y Agricultura del gobierno estadual; referentes turísticos de Caxias do Sul, Festuris, la Oficina de Convenciones de Gramado y Canela, y Gramadotur.

Desde la mirada turística, el evento deja una señal relevante: Colonia busca consolidarse en el sur de Brasil no solo como un destino para visitar, sino como una marca territorial asociada a productos, sabores y experiencias. En ese camino, la gastronomía aparece como una herramienta de promoción capaz de generar deseo de viaje, fortalecer vínculos institucionales y abrir oportunidades para productores locales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia enmarcó esta acción dentro de su estrategia de promoción en mercados prioritarios, entre ellos Uruguay, Argentina y el sur de Brasil. La propuesta contó además con apoyo de Bodegas de Colonia, la Ruta del Queso, la Asociación Turística, el Consulado de Uruguay y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que colaboró en facilitar el traslado de productos entre ambos países.