El Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) informó que su cuenta institucional en la red social X, anteriormente Twitter, fue hackeada durante la tarde del jueves 30 de julio. Ante esta situación, el organismo exhortó a la ciudadanía a no interactuar con publicaciones, mensajes, enlaces ni ningún otro contenido difundido desde ese perfil hasta nuevo aviso.

Según informó el propio PARLASUR, la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación Social (SERICOM) inició de inmediato las acciones correspondientes para denunciar el acceso no autorizado ante la plataforma, revertir la situación y recuperar el control de la cuenta. No obstante, advirtió que el proceso de verificación y restitución del acceso por parte de X podría demorar algunos días.

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El organismo aclaró que toda la información publicada en la cuenta comprometida carece de carácter oficial y señaló que su contenido podría representar riesgos para los usuarios, incluyendo posibles intentos de fraude u otras acciones perjudiciales.

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Asimismo, indicó que sus cuentas institucionales en Instagram y LinkedIn permanecen activas, seguras y bajo la administración de la SERICOM. Mientras continúe el proceso de recuperación de la cuenta en X, la información oficial será difundida a través de esas plataformas y del portal institucional del Parlamento del MERCOSUR.

La comunicación fue emitida por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del PARLASUR.