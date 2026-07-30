El Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó este jueves la información sobre el episodio de inestabilidad previsto para el viernes 31 de julio y el sábado 1.º de agosto, y advirtió que podrán desarrollarse tormentas muy fuertes y puntualmente severas en gran parte del país.

La situación requiere especial atención en Colonia debido a que el sistema ingresará por el suroeste durante la noche del viernes. Desde esa zona avanzará hacia el noreste en la madrugada del sábado, hasta alcanzar el resto del territorio nacional.

Durante la tarde del viernes se esperan tormentas fuertes, puntualmente muy fuertes, en el litoral oeste y el centro-sur. La fase de mayor intensidad está prevista para la noche, cuando podrán producirse fenómenos severos en sectores localizados.

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Inumet estima acumulados de lluvia de entre 60 y 80 milímetros durante el evento, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Lluvia intensa, granizo y rachas muy fuertes

En las zonas alcanzadas por las tormentas podrán registrarse precipitaciones copiosas en períodos breves, rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

La referencia a tormentas “puntualmente severas” significa que los fenómenos de mayor intensidad no necesariamente afectarán de igual manera a todo el departamento. Pueden concentrarse en áreas reducidas y generar condiciones diferentes entre localidades cercanas.

En Carmelo y otras zonas de Colonia, las lluvias intensas en poco tiempo pueden provocar acumulaciones de agua en calles, dificultades en el tránsito y afectaciones en puntos con problemas de drenaje.

Las rachas de viento también pueden ocasionar caída de ramas, árboles, cartelería, columnas o cables. A esto se suma el riesgo asociado a la actividad eléctrica y al granizo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre, circulen por rutas o desarrollen actividades rurales.

Cuándo mejorarán las condiciones

De acuerdo con la actualización oficial, durante la madrugada del sábado las tormentas se desplazarán desde el suroeste hacia el noreste del país.

Las condiciones comenzarán a mejorar desde el suroeste durante la tarde del sábado. En ese momento, las lluvias y tormentas todavía podrán continuar en el noreste y el este.

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La evolución del sistema puede generar cambios en los horarios y en las áreas con mayor afectación. Por esa razón, la información especial difundida por Inumet deberá complementarse con las advertencias meteorológicas que el organismo pueda emitir en las próximas horas.

Información especial no equivale todavía a una alerta por localidad

El comunicado anticipa un fenómeno con potencial de intensidad y permite que la población y los organismos de respuesta adopten medidas preventivas.

Sin embargo, esta información no determina todavía qué localidades quedarán bajo advertencia amarilla, naranja o roja, ni durante qué horarios precisos. Esos avisos se elaboran con una mayor proximidad al evento y delimitan las zonas donde existe una probabilidad concreta de afectación.

Al momento de publicarse esta nota, el visualizador de Inumet no mostraba una advertencia meteorológica vigente. La situación permanece bajo monitoreo y puede modificarse a medida que se acerque el ingreso de las tormentas.

Recomendaciones ante el episodio

Ante la posibilidad de viento fuerte y actividad eléctrica, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y suspender actividades al aire libre cuando se aproxime una tormenta.

También es conveniente revisar desagües y canaletas, mantener los teléfonos cargados y retirar vehículos de lugares donde habitualmente se acumula agua.

Durante las precipitaciones intensas no se debe intentar cruzar calles, caminos o zonas inundadas, tanto a pie como en vehículos. En rutas, la lluvia puede reducir rápidamente la visibilidad y aumentar el riesgo de pérdida de control.

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La población deberá seguir las actualizaciones de Inumet y las comunicaciones del Centro Coordinador de Emergencias Departamental y de las autoridades locales.

El período de mayor atención para Colonia comenzará durante la tarde del viernes y se intensificará en la noche, cuando las tormentas ingresen por el suroeste. La mejora está prevista desde la tarde del sábado, aunque dependerá de la evolución efectiva del sistema.