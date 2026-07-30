Personal de OSE trabaja en el lugar para reparar la avería y restablecer el servicio lo antes posible, según la información disponible hasta el momento.

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La afectación comenzó en las primeras horas de la mañana, cuando numerosos vecinos reportaron la falta de agua o una presión insuficiente en sus viviendas.

Las tareas se concentran en la esquina de Rivera y Piedras, donde se produjo la rotura de la cañería. Mientras avanzan los trabajos, el organismo no ha informado un plazo estimado para la normalización del servicio.

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Se recomienda a los usuarios hacer un uso responsable de las reservas de agua hasta que el suministro quede restablecido.