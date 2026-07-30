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OSE informó que una rotura de tubería en la red de distribución provoca este jueves una afectación en el suministro de agua potable en varios barrios de la ciudad de Carmelo.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la interrupción alcanza a los barrios Zagarzazú, Colonia Estrella, Norte, Cerro, Cerro Carmelo, Molino y San Francisco. Está previsto que el servicio quede restablecido antes de las 14:00 de este jueves 30 de julio.

Personal de OSE trabaja en el lugar para reparar la avería y normalizar el abastecimiento de agua potable.

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El organismo advirtió que, una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados en la red.

En caso de que persistan inconvenientes luego de la normalización del suministro, los usuarios pueden comunicarse con el Centro de Atención Telefónica de OSE a través del 0800 1871 o marcando *1871 desde teléfonos móviles.