De acuerdo con el reporte, las primeras tormentas alcanzarían durante la tarde de este viernes las zonas oeste y centro-sur del país.
Por la noche ingresaría desde el suroeste un nuevo núcleo de tormentas intensas, que avanzaría durante la madrugada del sábado hacia el noreste y afectaría progresivamente al resto del territorio nacional.
Inumet advirtió, según recoge MetSul, que los fenómenos podrían generar lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento muy fuertes, caída de granizo y una alta frecuencia de descargas eléctricas.
La precipitación acumulada se ubicaría, en promedio, entre 60 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de forma localizada.
Los modelos de alta resolución utilizados por MetSul indican que las tormentas se desarrollarían primero sobre la provincia de Buenos Aires y la región del Río de la Plata, antes de desplazarse hacia Uruguay.
El informe recomienda seguir las actualizaciones oficiales de Inumet, debido a que la intensidad y la localización de las tormentas pueden variar durante el desarrollo del episodio.
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