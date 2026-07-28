El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, llegó el lunes 27 de julio a Lima para participar en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

Orsi encabeza la delegación oficial uruguaya y viajó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, según informó Presidencia de la República.

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La toma de posesión se realizará este martes 28 de julio en el Congreso de la República, donde Fujimori prestará juramento para iniciar un nuevo período de gobierno.

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La agenda incluye distintas actividades protocolares con la presencia de mandatarios y representantes extranjeros invitados al cambio de mando.

La participación de Orsi forma parte de las actividades diplomáticas de Uruguay en la región y se produce en el marco del inicio de una nueva administración en Perú.