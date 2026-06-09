La Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley para designar con el nombre “Aviadora Mirta Vanni” al Aeropuerto Internacional de Carmelo, en el departamento de Colonia. La iniciativa forma parte de la Carpeta N.º 178 de 2025 y fue incluida en el Repartido N.º 180, fechado en setiembre de este año.

El texto aprobado en comisión contiene un artículo único. Allí se establece que el Aeropuerto Internacional de Carmelo será designado con el nombre de Mirta Vanni, nacida en Carmelo el 3 de enero de 1924 y reconocida como una de las figuras pioneras de la aviación uruguaya.

La precisión legislativa no es menor. El documento no comunica una ley promulgada, sino un proyecto aprobado por la comisión correspondiente del Senado. Por eso, la denominación debe presentarse todavía como una iniciativa en trámite parlamentario, salvo confirmación posterior de su aprobación definitiva y promulgación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El expediente parlamentario reúne antecedentes vinculados a proyectos presentados por los senadores Javier García y Robert Silva. En la exposición de motivos firmada por Silva se plantea que el homenaje busca reconocer una trayectoria que abrió camino en un ámbito históricamente ocupado por hombres. Vanni, según el texto, se inscribió a los 17 años en el Curso de Piloto del Centro de Aeronáutica y en 1941 se convirtió en la primera mujer en Uruguay en obtener el brevet de piloto profesional.

Su carrera tuvo un desarrollo central en la aviación agrícola. En 1952 fue pionera en vuelos experimentales de fertilización y siembra. También ocupó cargos destacados en el Servicio Aéreo del entonces Ministerio de Ganadería y Agricultura, donde fue la primera mujer en desempeñarse como jefa y más tarde directora general de la unidad.

El documento legislativo señala además que Vanni coordinó el Curso de Piloto Agrícola y representó a Uruguay en países como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Francia, Reino Unido, Costa Rica y Jamaica. Durante las inundaciones de 1959 colaboró en el traslado de medicinas y personas, una tarea que el proyecto incorpora como parte de su servicio público.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera acumuló más de 7.000 horas de vuelo y obtuvo titulaciones como instructora de vuelo y mecánica de mantenimiento. En 1985 se retiró de la actividad oficial, después de 43 años de servicio. Una década más tarde, en 1995, participó en un vuelo histórico a bordo de un avión de combate Cessna A-37B Dragonfly.

Mirta Vanni falleció el 22 de marzo de 2025, a los 101 años. Su nombre quedó asociado a la aviación civil, a la aviación agrícola y a una historia de inserción profesional femenina en un campo técnico que durante buena parte del siglo XX tuvo predominio masculino.

La propuesta de nombrar el aeropuerto de Carmelo con su nombre tiene una doble dimensión. Por un lado, reconoce una trayectoria nacional dentro de la aeronáutica uruguaya. Por otro, vincula ese reconocimiento con el territorio donde nació Vanni. El aeropuerto, también conocido como Zagarzazú y con código OACI SUCM, no cuenta oficialmente con una denominación adicional, según se expresa en la exposición de motivos.

El gesto, si el proyecto completa el trámite legislativo, incorporará al espacio público local el nombre de una mujer carmelitana cuya vida profesional se proyectó fuera del departamento y del país. En términos de memoria pública, la iniciativa propone que el principal punto aéreo de Carmelo recuerde a una figura que hizo de la aviación una carrera, un oficio y una forma de servicio.