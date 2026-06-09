El Municipio de Carmelo convocó a los medios de comunicación a la presentación del Plan Piloto para la Gestión Sostenible de Residuos y de la Encuesta Municipal de Hogares 2026.

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Según la información difundida por el Municipio, la iniciativa busca generar información y herramientas para avanzar en la gestión de residuos y en acciones vinculadas al cuidado del ambiente.

La actividad contará con la participación de autoridades locales, representantes de la Intendencia de Colonia y de Renaciti, empresa especializada en gestión responsable de residuos.

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Renaciti es una empresa creada en Carmelo por Julio Ariztia y Juan Manuel Salvagno. La firma desarrolló el Método Wormbin, un sistema orientado a la gestión de residuos orgánicos en origen.

El Método Wormbin trabaja con separación, tratamiento y trazabilidad de residuos orgánicos. Según la información institucional de la empresa, el sistema permite conservar la materia orgánica y derivarla luego a procesos de valorización.

La presentación del plan piloto se enmarca en una línea de trabajo vinculada a la gestión de residuos domiciliarios y a la generación de información local. La Encuesta Municipal de Hogares 2026 estará orientada a relevar datos de los hogares de Carmelo.

Los residuos orgánicos incluyen restos de alimentos, cáscaras, yerba y otros materiales biodegradables generados en hogares, comercios, instituciones y actividades gastronómicas. La separación en origen permite diferenciarlos de otros residuos como plásticos, vidrios, metales o cartones.

La Ley N.º 19.829 establece el marco nacional para la gestión integral de residuos en Uruguay. La norma comprende acciones de prevención, reducción, valorización, tratamiento y disposición final.

Con la presentación del plan piloto y de la encuesta, el Municipio de Carmelo iniciará una instancia de comunicación pública sobre gestión de residuos, con participación de la Intendencia de Colonia y de Renaciti.