La Intendencia de Río Negro y Montes del Plata desarrollaron una nueva edición del programa “Conociéndonos”, una iniciativa de turismo social dirigida a personas de pequeñas localidades del interior del departamento.

La propuesta incluyó cuatro viajes durante 2026 y contó con la participación de más de 200 vecinos de Paso de los Mellizos, Morató, Puntas de Averías, Paso de la Cruz, Menafra, Grecco y Colonia Kennedy.

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El programa tuvo como objetivo facilitar el acceso a experiencias turísticas, recorridas culturales y espacios patrimoniales del departamento. Entre los lugares visitados estuvieron el Museo de la Revolución Industrial – Anglo, declarado Patrimonio de la Humanidad, y el saladero M’Bopicuá, declarado Patrimonio Nacional.

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Durante las jornadas, los participantes recorrieron la Terminal Logística M’Bopicuá, el vivero y el Bioparque M’Bopicuá de Montes del Plata. También visitaron distintos puntos de interés de Fray Bentos, entre ellos el ex Frigorífico Anglo, el Teatro Young y otros atractivos de la ciudad. En cada salida se brindó almuerzo y merienda.

“Conociéndonos” ya se había desarrollado entre 2016 y 2019. En ese período, 1.000 personas de 35 pequeñas localidades de Paysandú, Soriano y Río Negro participaron de la experiencia.

La nueva edición retomó esa línea de trabajo, orientada a acercar a comunidades rurales a sitios de valor histórico, cultural, turístico y productivo. La iniciativa también incorporó recorridas por espacios vinculados a la actividad forestal e industrial de Montes del Plata, junto con visitas a lugares asociados a la memoria patrimonial de Fray Bentos.

A través del programa, la Intendencia de Río Negro y Montes del Plata promovieron una actividad de turismo social destinada a ampliar el acceso de vecinos de pequeñas localidades a circuitos culturales y recreativos dentro del propio departamento.