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El queso Colonia avanza en una hoja de ruta orientada a proteger, valorizar y posicionar este producto como un activo distintivo del país. La iniciativa fue abordada en el Foro INALE 2026, realizado el 3 de junio, donde se presentó un esquema de trabajo que apunta a definir si corresponde avanzar hacia una Indicación Geográfica (IG) o una Denominación de Origen (DO).

Según la presentación “Avance en hoja de ruta Queso Colonia”, el proceso reunió entre el 22 de abril y el 15 de mayo a 20 instituciones y empresas, con 41 participantes, en siete reuniones virtuales que totalizaron siete horas de intercambio. En esas instancias se trabajó sobre los componentes técnicos, productivos, comerciales, jurídicos y organizativos necesarios para construir una propuesta común.

La hoja de ruta plantea como objetivo central contar con una base compartida para tomar decisiones sectoriales. El punto de partida es determinar si el queso Colonia tiene una identidad territorial y técnica suficientemente diferenciada. Para eso se prevé reunir antecedentes históricos y culturales, caracterizar el producto, relevar tambos, suelos, clima, calidad de leche, delimitación geográfica y actores de la cadena productiva.

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Una segunda etapa apunta a evaluar la viabilidad social, jurídica y comercial del proceso. Allí se incluyen la búsqueda de antecedentes en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, el análisis del uso actual de los términos “Colonia” y “Queso Colonia”, el estudio de posibles riesgos de que el nombre sea considerado genérico, y la definición de una gobernanza capaz de administrar una futura IG o DO.

El documento también incorpora una fase de desarrollo de contenidos. En ese tramo se prevé elaborar el documento técnico, establecer el reglamento de uso y control, definir mecanismos de auditoría, precisar las condiciones de etiquetado y diseñar un sello identificador para el producto protegido. El resultado esperado es contar con un expediente técnico completo y un sistema de gestión definido.

La etapa final prevista es la presentación formal de la solicitud ante la DNPI. Ese paso incluye el armado del paquete jurídico, la gestión del procedimiento de registro y la eventual creación de un sello de IG o DO distinto a otros sellos vigentes. El objetivo es evitar confusiones para el consumidor y ordenar la convivencia con usos previos del nombre, en caso de que existan.

La presentación vincula este proceso con una agenda más amplia de fortalecimiento de la quesería artesanal. Entre las iniciativas mencionadas figura el lanzamiento, en junio de 2026, del sello “Quesería Artesanal Certificada”, destinado a reconocer buenas prácticas productivas, ambientales y sociales en establecimientos artesanales.

También se proyectan nuevas instancias de formación y actualización, como la 3ª Jornada de Actualización en Quesería Artesanal, prevista del 14 al 18 de octubre de 2026 en UTEC La Paz y el Centro Comercial de Rosario, junto al Concurso de Quesos del Uruguay 2026.

El planteo presentado en el Foro INALE ubica al queso Colonia dentro de una estrategia de diferenciación territorial, con foco en identidad, calidad, organización sectorial y protección jurídica. La decisión de avanzar hacia una IG o una DO dependerá de los estudios de prefactibilidad y de los acuerdos que logre consolidar la cadena productiva.