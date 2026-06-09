En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, se realizará en Carmelo el conversatorio “Vejeces, derechos y cuidado: una mirada transdisciplinaria”, una instancia abierta a la comunidad que busca promover la reflexión, el intercambio y la participación en torno a los derechos de las personas mayores.

La actividad tendrá lugar el lunes 15 de junio, de 14:30 a 17:00 horas, en el Archivo y Museo del Carmen. Es organizada por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INMAYORES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con la Mesa de Personas Mayores del Oeste de Colonia.

El encuentro apunta a fortalecer las redes locales y generar espacios de diálogo entre instituciones públicas, organizaciones sociales y actores comunitarios vinculados al trabajo con personas mayores. La propuesta pone el foco en la construcción de comunidades más inclusivas, solidarias y libres de violencias.

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El programa comenzará a las 15:00 con la exposición del Dr. Guido Berro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CLAEH, sobre “Violencias en el adulto mayor”. Luego, a las 15:30, la Dra. Lucía Ferrari abordará la protección de los derechos humanos de las personas mayores y las herramientas jurídicas disponibles.

A las 15:50, Susana Herrera, de la Asociación Civil Moldeando el Futuro, y Marujita Sarachu, coordinadora del Archivo y Museo del Carmen, expondrán sobre “Edadismo, aprendizaje y participación en las vejeces”.

La actividad continuará a las 16:20 con Estela Rodríguez, del Comité de Jubilados, quien presentará el tema “Participación, encuentro y comunidad para una vejez digna, activa y libre de violencia”. A las 16:40, integrantes de UNI3 Carmelo compartirán una experiencia educativa en el adulto mayor.

El cierre reflexivo estará a cargo de María Ana Dorsi, trabajadora social del Banco de Previsión Social (BPS), a partir de las 16:50.

La charla cuenta con el apoyo del BPS, el Archivo y Museo del Carmen y la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Carmelo (JUPE.CAR).