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La agencia de marketing digital Watt anunció la apertura de su oficina en Carmelo. Conversamos con sus fundadoras, Agustina Udaquiola y Xiomara Bonora, sobre este paso y la evolución de la empresa.

¿Qué representa la apertura de esta oficina para Watt?

«Es un paso importante en nuestro camino de crecimiento. Nos permite consolidar nuestro proyecto, seguir desarrollándonos como agencia», señaló Agustina.

¿Cómo ha sido el recorrido de Watt desde sus inicios hasta hoy? «Fundamos Watt hace cinco años con la idea de ofrecer un enfoque estratégico en marketing digital. En este tiempo, trabajamos con clientes de distintos rubros, lo que nos permitió desarrollar una mirada integral del negocio y adaptarnos a distintas necesidades», comentó Xiomara.

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¿Qué tipo de clientes trabajan actualmente con la agencia? «Tenemos una cartera diversa, con clientes de distintos rubros, como agro, e-commerce, software, moda, servicios profesionales, entre otros. Estamos trabajando con marcas tanto a nivel nacional como en otros mercados. Esa variedad nos desafía constantemente y nos permite diseñar estrategias específicas para cada caso, siempre orientadas a resultados concretos», agregó Xiomara.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece Watt? «Nuestro foco está en el marketing digital. Trabajamos en gestión de redes sociales, campañas de publicidad digital, desarrollo de contenido, estrategia de marca y posicionamiento online. Buscamos combinar creatividad, análisis y visión de negocio en cada proyecto», comentó Agustina.

¿Qué objetivos tienen a futuro? «Queremos seguir creciendo y generando valor para las empresas que confían en nosotros. Nuestro foco está en acompañar a las marcas en su evolución digital y potenciar su presencia en un entorno cada vez más competitivo», señaló Xiomara.