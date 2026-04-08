El director de Empresas del Banco de Previsión Social (BPS), José Pereyra, llegará a Carmelo este jueves 9 de abril en el marco de una recorrida por el departamento de Colonia, con el objetivo de mantener un encuentro directo con vecinos de la ciudad.

La actividad se desarrollará a las 15.00 en el Municipio de Carmelo, ubicado en José Pedro Varela 252, y estará abierta a la comunidad.

Durante la jornada, vecinos, trabajadores, jubilados, emprendedores y empresarios podrán acercarse para realizar consultas, plantear situaciones particulares o transmitir inquietudes relacionadas con trámites y temas vinculados al BPS.

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Según se informó, la instancia busca generar un espacio de diálogo directo entre la ciudadanía y la dirección del organismo, con la posibilidad de que cada planteo sea escuchado, canalizado y seguido posteriormente desde la oficina del jerarca.

La visita de Pereyra se enmarca en una agenda de proximidad territorial, orientada a acercar la gestión del organismo a distintas localidades del departamento y facilitar el contacto cara a cara con la población.

Desde la organización se convoca a todas las personas interesadas a participar de esta instancia.