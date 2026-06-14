Un siniestro de tránsito fatal se registró este domingo, en horas de la madrugada, en los accesos a la localidad de Belén, en el departamento de Salto. Según informó la Policía, dos motos chocaron de frente por causas que ahora son materia de investigación.

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que los conductores de ambos vehículos se encontraban gravemente heridos. Personal de salud de una policlínica cercana concurrió al sitio y confirmó el fallecimiento de las dos personas.

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Una de las víctimas fue identificada como un hombre de 23 años. La otra persona fallecida aún no había sido identificada al momento de la información oficial. Ambos circulaban en sus respectivas motos.

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El caso vuelve a exponer una de las zonas más sensibles de la siniestralidad vial en Uruguay: los desplazamientos en moto, especialmente durante la madrugada y en áreas de acceso a localidades del interior. Aunque la investigación deberá establecer las circunstancias concretas del impacto, el desenlace muestra la gravedad que puede tener un choque frontal entre vehículos de baja protección para sus ocupantes.

La Policía continúa trabajando para determinar cómo ocurrió el siniestro e identificar a la segunda víctima.