Los limitadores de altura fueron instalados hace más de dos décadas para impedir el ingreso desordenado de camiones a la ciudad. Los cambios en la operativa portuaria y las advertencias sobre el paso de ambulancias plantean la necesidad de evaluar su ubicación y funcionamiento.

La presencia de pórticos limitadores de altura en distintos puntos de Nueva Palmira volvió a quedar bajo análisis luego de un accidente fatal y ante la existencia de advertencias previas sobre las dificultades que estas estructuras pueden generar para el ingreso de vehículos de emergencia.

Los dispositivos fueron instalados hace aproximadamente 20 o 25 años, señaló el edil (PN) Fabio Aguirre, cuando la ciudad enfrentaba una circulación de camiones diferente a la actual. Durante las operativas portuarias podían arribar cientos de vehículos de carga desde distintos puntos del país, sin horarios coordinados ni suficientes espacios de espera fuera de la zona urbana.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese contexto, los pórticos funcionaron como una medida para evitar que los camiones ingresaran a determinadas calles de Nueva Palmira. La ciudad tampoco contaba entonces con la infraestructura vial, los accesos y los sistemas de organización que actualmente regulan buena parte del movimiento vinculado con el puerto.

La situación cambió con el desarrollo de nuevas rutas, zonas de preembarque y mecanismos de asignación de turnos. Las plantas y operadores portuarios convocan ahora cantidades determinadas de camiones, que deben presentarse en horarios establecidos y permanecer en áreas de espera antes de ingresar a las terminales.

Esas modificaciones redujeron la concentración simultánea de vehículos pesados dentro de la ciudad. El nuevo escenario abre la posibilidad de estudiar si todos los pórticos conservan la misma utilidad, si deben mantenerse en sus ubicaciones actuales o si requieren cambios para garantizar el paso de los servicios esenciales.

Las dificultades señaladas en calle Minas

Una nota presentada el 11 de diciembre de 2025 ante las comisiones de Obras y de Tránsito de la Junta Departamental de Colonia advirtió sobre los problemas de acceso existentes en el sector de calle Minas.

El documento señala que las ambulancias utilizadas por el servicio de emergencia tienen una altura promedio superior a 2,78 metros y no pueden atravesar limitadores instalados por debajo de esa medida.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el tramo comprendido entre los dos pórticos de calle Minas se habilitó un acceso lateral mediante un portón con candado. Para ingresar, el personal debe utilizar un código de apertura, atravesar el lugar y continuar hacia la zona donde se requiere la asistencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

De acuerdo con el planteo, esa entrada se encuentra al costado de la ruta, sobre una superficie con pasto y huellas producidas por vehículos de gran porte. Las condiciones pueden dificultar el paso de una ambulancia, especialmente durante períodos de lluvia.

Los caminos vecinales tampoco aparecen como una alternativa adecuada. Son recorridos de tierra, con pozos y mayores dificultades cuando se registran precipitaciones. Además, su utilización implica realizar trayectos más largos, con el consiguiente aumento del tiempo de llegada.

La advertencia adquiere relevancia porque calle Minas es utilizada diariamente por trabajadores y otras personas que se trasladan entre Carmelo, Nueva Palmira y localidades cercanas. La circulación sostenida incrementa la posibilidad de que se produzcan siniestros de tránsito o situaciones que requieran una respuesta médica inmediata.

Una evaluación técnica pendiente

El accidente fatal reciente volvió a colocar el tema en la agenda. Sin embargo, con la información disponible no corresponde establecer una relación directa entre el desenlace del siniestro y la presencia de los pórticos.

La documentación presentada en 2025 confirma, de todos modos, que las dificultades para el ingreso -por ejemplo de ambulancias- habían sido comunicadas con anterioridad. También plantea que la solución no necesariamente debe limitarse a retirar las estructuras.

Entre las posibilidades se encuentra modificar su altura, trasladarlas, habilitar accesos pavimentados o instalar sistemas de apertura que permitan el paso inmediato de ambulancias, vehículos de Bomberos y otros servicios de emergencia.

La evaluación debería considerar tanto la protección de las calles frente al tránsito pesado como la necesidad de asegurar recorridos directos y transitables durante todo el año. También requeriría la participación de las áreas de Tránsito y Obras, los servicios de emergencia, Bomberos, los operadores portuarios y las autoridades locales y departamentales.

Hasta el momento, en la información disponible no consta si las comisiones de la Junta Departamental respondieron formalmente al planteo presentado en diciembre de 2025 ni si se realizó un relevamiento técnico de todos los pórticos existentes en Nueva Palmira.