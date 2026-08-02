El director nacional de Arquitectura, Martín Tierno, recorrió los días 30 y 31 de julio diversas obras del Programa Convenios Sociales que se ejecutan en el departamento de Colonia. La visita incluyó actividades en Nueva Helvecia, Rosario y Colonia del Sacramento, con el objetivo de realizar el seguimiento de los proyectos y verificar su avance.

En Nueva Helvecia, las autoridades visitaron la Liga Helvética de Football, donde se firmó un convenio para la ampliación y remodelación de su museo histórico. El proyecto prevé la construcción de una sala multifunción y servicios sanitarios accesibles, con un aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de $1.500.000.

También en esa ciudad se inspeccionó el avance de la obra impulsada por la Fundación Semilla Magnética para la creación del primer Centro de Equinoterapia de la zona. El proyecto comprende la construcción de un picadero de 800 metros cuadrados con piso de arena y un espacio multifuncional de 40 metros cuadrados con área administrativa y servicios higiénicos accesibles. El centro estará destinado al desarrollo de terapias ecuestres para niños y jóvenes con discapacidades y necesidades educativas especiales.

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En Rosario, el MTOP firmó un convenio con el Instituto Pro Bienestar Social del Anciano, institución fundada en 1977 que brinda atención a 60 residentes. La obra, que contará con una inversión de $2.000.000, contempla la construcción de un pasillo que conectará los dos pabellones del establecimiento y un acceso techado con rampa para ambulancias, con el fin de mejorar la accesibilidad y el traslado dentro del predio.

La recorrida por el departamento concluyó el 31 de julio con una reunión de trabajo en la Policlínica «El General», en la ciudad de Colonia del Sacramento.