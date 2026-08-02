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La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) inaugurará este lunes 3 de agosto la nueva sede del Centro Pyme Colonia, un espacio destinado a fortalecer el acompañamiento a emprendedores y pequeñas y medianas empresas del departamento.

La actividad comenzará a las 15.00 en Lavalleja 202, en Colonia del Sacramento, según informó la agencia.

La apertura forma parte del proceso de consolidación de la red nacional de Centros Pymes, una plataforma territorial que brinda orientación, asistencia técnica y herramientas para el desarrollo empresarial en diferentes puntos del país.

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El acto contará con la participación del presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego, y de la directora del organismo, Soledad Marazzano.

También asistirán el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y autoridades de la Asociación Turística de Colonia. La institución es socia estratégica de ANDE y tiene a su cargo la gestión del Centro Pyme en el departamento.

Con la nueva sede, el programa busca ampliar su presencia territorial y facilitar el acceso de empresas y emprendimientos locales a servicios de apoyo y capacitación.