La intensa tormenta registrada durante la madrugada de este sábado no provocó inconvenientes de relevancia en Carmelo, según informó el alcalde Luis Pablo Parodi a Carmelo Portal, quien destacó el funcionamiento del sistema de drenaje y las tareas preventivas realizadas por el municipio.

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El jerarca señaló que, tras las precipitaciones, recorrió distintos puntos de la ciudad junto al capataz, para verificar la situación. Indicó además que durante la noche ambos permanecieron realizando inspecciones hasta las 3 de la madrugada con el objetivo de monitorear el comportamiento de la infraestructura ante el evento climático.

De acuerdo con Parodi, el agua escurrió con normalidad por los desagües y no se registraron anegamientos ni otros inconvenientes vinculados a las lluvias. También afirmó que los principales canales de evacuación funcionaron correctamente durante todo el episodio.

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El alcalde atribuyó ese resultado a las tareas de mantenimiento que el municipio viene desarrollando desde hace varios meses, entre ellas la limpieza de canales, desagües y cámaras pluviales.

«Corrió el agua bien por todos los desagües, no hubo ningún inconveniente. Están funcionando bien los desagües principales y las principales salidas de agua», expresó.

Parodi agregó que la recorrida realizada durante la mañana tuvo como finalidad comprobar el estado de distintos sectores de la ciudad, aunque aseguró que hasta el momento no se habían detectado problemas.

El alcalde también destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras localidades, en Carmelo no se registraron daños asociados al viento.

«Por suerte el viento no nos generó problemas como ocurrió en otras ciudades. Por lo tanto, estamos tranquilos, sin ningún inconveniente», afirmó.

Finalmente, sostuvo que la respuesta observada durante la tormenta refleja el impacto de los trabajos preventivos ejecutados por el municipio. «La limpieza que se viene haciendo funcionó todo bien. También la limpieza de cámaras de desagües dio resultado», concluyó.