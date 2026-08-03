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Con el apoyo de la Intendencia de Colonia, se llevará a cabo el próximo viernes 14 de agosto del corriente año, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, la Tercera Jornada de Lechería.

Organizada por el Centro Veterinario de Colonia, esta jornada busca acercar al veterinario, charlas y formación de interés para la producción lechera en temas trascendentes y actuales como el nuevo escenario mundial Mercosur-UE, la figura del veterinario corresponsable sanitario, calidad de leche y mastitis, tecnología y automatismos y crianza de terneros y reposición de los sistemas lecheros.

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