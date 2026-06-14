La selección uruguaya afrontó este domingo una complicación logística a pocas horas de su debut en el Mundial 2026. El plantel debía viajar desde la zona de Playa del Carmen, en México, hacia Miami, Estados Unidos, donde este lunes enfrentará a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H.

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El vuelo chárter asignado por FIFA sufrió una demora de varias horas debido a un problema con la documentación y los permisos necesarios para ingresar a territorio estadounidense. Según la información manejada por la delegación, el avión previsto inicialmente no estaba habilitado para aterrizar en Estados Unidos, por lo que las autoridades debieron gestionar una solución con la organización del torneo.

El traslado de las selecciones durante el Mundial está a cargo de FIFA. En este caso, la omisión en el trámite no correspondió a la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino a la organización del certamen, que debía asegurar las condiciones para el viaje desde México hacia Miami.

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La situación generó molestias en la delegación uruguaya, ya que alteró la planificación prevista para la jornada previa al estreno mundialista. El plantel permaneció a la espera en el complejo Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, mientras se definían los pasos a seguir.

Una de las alternativas manejadas fue actualizar los permisos del avión chárter para que pudiera ingresar a Estados Unidos. La otra posibilidad era cambiar la aeronave y trasladar a la delegación en otro vuelo. La estimación inicial indicaba que Uruguay podría viajar a Miami sobre la hora 17.30 de Uruguay, 15.30 de México y 16.30 de Miami.

El retraso también dejó en suspenso la conferencia de prensa prevista para este domingo en el estadio, en la que debían participar el entrenador Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez. La actividad estaba fijada para la previa del partido y podía cancelarse si la delegación no llegaba dentro de los horarios establecidos.

Además, el reglamento del torneo establece obligaciones vinculadas a la presencia de las selecciones en la ciudad sede del partido con determinada antelación. Uruguay debía arribar a Miami antes de la hora límite prevista por la organización. En caso de no cumplir con las actividades oficiales programadas, la AUF podía exponerse a una multa.

El debut de Uruguay ante Arabia Saudita está previsto para este lunes a la hora 19 de Uruguay, en Miami, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.