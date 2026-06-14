Una masa de aire frío de origen polar avanzará esta semana sobre una amplia región del Cono Sur y provocará un marcado descenso de temperatura, con especial incidencia en el sur de Brasil y efectos también esperados sobre Uruguay.

Según advirtió MetSul Meteorología, el período más frío se concentrará entre este lunes 15 y el jueves 18 de junio. El sistema estará asociado a un centro de alta presión que se desplazará desde el centro de Argentina hacia Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Para Uruguay, la información relevante es la persistencia del aire frío durante varias jornadas, especialmente en las madrugadas y primeras horas de la mañana. Aunque el comunicado de MetSul pone el foco en Rio Grande do Sul, donde se esperan temperaturas bajo cero y heladas en numerosas localidades, la cercanía geográfica y el ingreso regional de aire polar anticipan un escenario de mañanas muy frías también en territorio uruguayo.

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El fenómeno será más intenso al norte del país y en zonas rurales, donde suelen registrarse las temperaturas más bajas bajo condiciones de cielo despejado, viento débil y alta presión. En el sur y áreas urbanas, el frío también se hará sentir, aunque con valores generalmente menos extremos.

MetSul señaló que las temperaturas vespertinas comenzarán a subir desde mediados de semana, por el ingreso de aire más cálido desde el noreste argentino. Hacia el jueves y viernes se prevé aumento de nubosidad e inestabilidad en la región, lo que podría interrumpir la secuencia de amaneceres muy fríos.