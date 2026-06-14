La selección uruguaya llegó este domingo por la noche a Estados Unidos para comenzar su participación en el Mundial 2026. La delegación arribó a Miami tras una demora inesperada que obligó a postergar la salida prevista desde Playa del Carmen, en México.

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El inconveniente estuvo relacionado con la documentación del vuelo chárter contratado por FIFA, que no contaba con los permisos necesarios para ingresar a territorio estadounidense. Ante esa situación, dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol realizaron gestiones junto al organismo internacional para resolver el trámite y permitir el traslado del plantel.

Finalmente, cerca de tres horas después de lo previsto y en una aeronave diferente, la delegación celeste pudo partir rumbo a Estados Unidos.

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El plantel comandado por Marcelo Bielsa aterrizó en Miami sobre las 20:30 horas de Uruguay. Desde allí se trasladó hacia el Hotel Renaissance de Fort Lauderdale, donde permanecerá concentrado antes del debut mundialista.

A la llegada del ómnibus de la selección, unos 200 hinchas aguardaban en el hotel y recibieron a los futbolistas con cánticos y banderas. Entre los gritos de “vamos, muchachos”, “vamo’ arriba Uruguay” y “soy Celeste”, también se escucharon mensajes de apoyo para Darwin Núñez y Ronald Araujo.

Los jugadores descendieron del bus ploteado con los colores y distintivos de la selección, se reunieron en el centro del grupo, saludaron y aplaudieron a los aficionados antes de ingresar al alojamiento. Aunque no hubo fotografías con los simpatizantes, varios futbolistas respondieron a los cánticos de los presentes.

Uruguay enfrentará este lunes a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami por la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de Uruguay.

Tras la llegada de la delegación, Marcelo Bielsa y el capitán José María Giménez participaron de la conferencia de prensa oficial organizada por FIFA en la previa del encuentro.