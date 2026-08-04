El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participará este martes 4 de agosto en una actividad política que se desarrollará en Carmelo, según confirmaron fuentes del espacio Héctor Grosso.

El encuentro comenzará a las 18.00 en el Club Unión, ubicado en la calle 19 de Abril, entre Isidro Rodríguez y Treinta y Tres. Hasta el momento no se informó quiénes integrarán el resto de la comitiva que acompañará a Pereira.

La convocatoria forma parte de la gira “El Frente Amplio te escucha”, que llegará al departamento de Colonia con el objetivo de recoger inquietudes, propuestas y necesidades de la ciudadanía.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según la información difundida por la fuerza política, la iniciativa también busca fortalecer el diálogo con vecinos, organizaciones sociales e instituciones, además de definir colectivamente prioridades para el presente y el futuro del departamento.

La actividad está dirigida a militantes y simpatizantes frenteamplistas y propone generar un espacio de participación e intercambio en Carmelo.