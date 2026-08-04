Una publicación en WhatsApp ofrecía supuestos descuentos de ANCAP para jubilados y pensionistas. Tenía un logotipo reconocible, presentaba un beneficio posible y dirigía a un enlace donde se solicitaban datos de contacto. Después llegó una llamada telefónica. Del otro lado, una persona explicó que el trámite no se había completado por “falta de datos”. Horas más tarde, la víctima comprobó movimientos no autorizados y el faltante de aproximadamente 80.000 pesos de su cuenta bancaria.

La denuncia fue presentada en la Seccional 6.ª de Colonia Valdense y permanece bajo investigación policial. Sin embargo, el caso no constituye un episodio aislado ni puede reducirse a una advertencia genérica sobre los riesgos de internet.

La maniobra reproduce un esquema que se ha vuelto frecuente: los delincuentes imitan la identidad visual de empresas públicas, bancos u organismos estatales; ofrecen una ventaja económica; obtienen un primer dato mediante un formulario y luego llaman a la víctima para completar el engaño.

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El delito no comienza cuando desaparece el dinero. Empieza antes, cuando una comunicación falsa consigue parecer legítima.

Una campaña que ya había sido advertida

El contenido utilizado en esta estafa coincide con una maniobra sobre la que ANCAP alertó públicamente el 20 de mayo de 2026. La empresa informó entonces que circulaban publicaciones fraudulentas que ofrecían un supuesto descuento del 35% en combustibles para jubilados e invitaban a ingresar a enlaces externos que no pertenecían al organismo.

La advertencia plantea una primera pregunta: si el fraude ya había sido detectado y comunicado, ¿por qué continúa encontrando víctimas?

Una respuesta posible es que las alertas institucionales no siempre llegan a las mismas personas que reciben el engaño. El mensaje fraudulento circula directamente por WhatsApp, puede ser reenviado por familiares o conocidos y aparece en un entorno cotidiano. La advertencia oficial, en cambio, suele quedar publicada en una página institucional o en redes que parte de la población no consulta habitualmente.

Los estafadores no necesitan engañar a toda la sociedad. Les alcanza con alcanzar a una pequeña proporción de las personas que reciben el mensaje.

No es solamente un problema de desconocimiento tecnológico

Con frecuencia, después de una estafa, la discusión se concentra en lo que hizo la víctima: ingresó a un enlace, respondió una llamada o proporcionó información. Ese enfoque puede terminar trasladando la responsabilidad hacia la persona engañada y ocultando la complejidad del mecanismo.

Estas maniobras no dependen únicamente de que alguien “no sepa usar internet”. Se apoyan en técnicas de manipulación diseñadas para reducir la desconfianza.

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En este caso aparecen varios elementos:

La utilización del nombre y el logotipo de una empresa estatal aportó una apariencia de legitimidad. La referencia a jubilados y pensionistas permitió dirigir el mensaje a un grupo concreto. La promesa de un descuento introdujo un incentivo económico. La llamada posterior convirtió una publicación impersonal en una conversación aparentemente administrativa. Finalmente, la explicación de que faltaban datos creó la sensación de que el trámite ya estaba iniciado y solo restaba completarlo.

No se trató de una única mentira, sino de una secuencia preparada para construir confianza.

El delincuente digital ya no siempre pide directamente una contraseña o una transferencia. Puede comenzar solicitando un número de teléfono y usar después la conversación para obtener el resto. Cada dato entregado confirma información, permite adaptar el discurso y hace que el siguiente pedido parezca más creíble.

¿Son realmente delitos nuevos?

La estafa mediante engaño no es nueva. Tampoco lo es la suplantación de identidad. La novedad está en la escala, la velocidad y la capacidad de personalización que ofrecen los medios digitales.

Antes, un estafador debía acercarse físicamente, realizar llamadas al azar o limitarse a un territorio reducido. Hoy puede distribuir miles de mensajes, copiar en pocos minutos la imagen de una institución y comunicarse desde números que cambian constantemente.

Las plataformas digitales también reducen el costo del delito. Una misma publicación puede circular durante semanas, reaparecer en diferentes departamentos y ser modificada para utilizar el nombre de otra empresa.

El Ministerio del Interior ha emitido durante 2026 varias advertencias por mensajes falsos vinculados con supuestas deudas de tránsito y mantiene el servicio “Verificá” para consultar comunicaciones sospechosas. La reiteración de campañas preventivas dirigidas a adultos mayores muestra que el fenómeno dejó de ser excepcional.

Aunque el Ministerio informó en abril que las estafas y los fraudes informáticos habían descendido casi un 16% después de años de crecimiento sostenido, la reducción estadística no significa que el problema haya desaparecido. Las modalidades cambian rápidamente y una sola operación puede causar una pérdida económica considerable.

El tiempo juega a favor del estafador

Una característica central de estos delitos es la rapidez con la que el dinero puede ser retirado, transferido o distribuido entre diferentes cuentas.

Cuando la víctima descubre el movimiento y realiza la denuncia, los fondos pueden haber pasado por varias operaciones. Esa velocidad genera una distancia entre el tiempo del delito y el tiempo de la respuesta institucional.

La investigación policial necesita identificar números telefónicos, direcciones digitales, cuentas receptoras y posibles intermediarios. Las instituciones financieras deben analizar las operaciones y preservar información. Las plataformas tienen que recibir y procesar reportes. En muchos casos, además, los responsables pueden actuar desde otra jurisdicción.

Por eso, la capacidad de respuesta durante los primeros minutos resulta determinante. No alcanza con aconsejar que se haga una denuncia: también se necesitan canales bancarios accesibles las 24 horas, mecanismos rápidos de bloqueo y protocolos coordinados para intentar detener la circulación del dinero.

El Banco Central del Uruguay recomienda contactar inmediatamente a la institución financiera por sus canales oficiales ante una sospecha de fraude. También indica que el reclamo debe iniciarse primero ante el banco o la entidad correspondiente y que, si la respuesta no resulta satisfactoria, puede presentarse una denuncia ante el BCU.

La responsabilidad no puede recaer solo en el usuario

La educación digital es necesaria, pero tiene límites. Ninguna campaña puede garantizar que toda persona identifique cada enlace falso, llamada manipulada o página clonada.

Cuando la única respuesta consiste en decir “no comparta sus datos”, el sistema coloca casi toda la carga de seguridad sobre el eslabón más expuesto: el ciudadano.

La prevención también involucra a las empresas cuya identidad es utilizada, las plataformas donde circulan los anuncios, las compañías telefónicas, las instituciones financieras y los organismos encargados de investigar.

Las empresas y organismos públicos pueden monitorear el uso fraudulento de sus marcas y emitir alertas por los mismos canales donde aparece el engaño. Las plataformas deben mejorar la detección y eliminación de publicaciones falsas. Las entidades financieras pueden reforzar los controles ante operaciones inusuales, nuevos destinatarios o movimientos que se apartan del comportamiento habitual del cliente.

El BCU creó junto con instituciones públicas y privadas un Comité de Ciberseguridad y Prevención de Fraudes y Estafas, con el objetivo de fortalecer la educación financiera, la detección, el intercambio de información y el marco legal. La existencia de ese espacio reconoce que el fraude digital no puede enfrentarse mediante acciones aisladas.

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La pregunta es si esa coordinación logra actuar con la misma velocidad con la que se adapta el delito.

Adultos mayores: prevención sin estigmatización

Las promociones falsas dirigidas a jubilados muestran una selección deliberada de las víctimas. Los delincuentes utilizan asuntos vinculados con descuentos, beneficios sociales, medicamentos, combustibles o trámites porque conocen qué mensajes pueden resultar relevantes para determinados sectores.

Eso no significa que los adultos mayores sean las únicas víctimas ni que carezcan de capacidad para desenvolverse en medios digitales. Personas de todas las edades pueden caer ante una comunicación convincente, especialmente cuando incluye información personal, imita una institución conocida o introduce una situación de urgencia.

Sin embargo, la transición acelerada hacia trámites, pagos y comunicaciones digitales puede generar mayores dificultades para quienes no recibieron formación suficiente. La inclusión digital no debería limitarse a enseñar a utilizar una aplicación. También debe proporcionar herramientas para reconocer riesgos, verificar identidades y reaccionar después de un incidente.

La prevención puede desarrollarse en lugares de contacto cotidiano: centros de jubilados, policlínicas, bancos, redes de cobranza, municipios y organizaciones barriales. También requiere involucrar a las familias sin sustituir la autonomía de las personas mayores.

¿Cómo combatir estas estafas?

No existe una medida única. El problema exige una estrategia que combine prevención, tecnología, investigación y respuesta financiera.

Las campañas públicas deben ser frecuentes, claras y difundirse por WhatsApp, mensajes de texto, medios locales y espacios comunitarios. Las alertas tienen que mostrar ejemplos concretos y explicar el procedimiento del engaño, no limitarse a pedir precaución.

Las instituciones financieras pueden incorporar avisos adicionales antes de transferencias atípicas, mecanismos sencillos de congelamiento preventivo y atención inmediata ante operaciones desconocidas. Las plataformas y compañías telefónicas deberían acelerar la suspensión de cuentas, enlaces y números denunciados.

También es necesario mejorar el intercambio de información. Una denuncia realizada en Colonia Valdense puede estar relacionada con hechos ocurridos en otros departamentos. Si cada episodio se analiza de forma independiente, se pierde la posibilidad de identificar patrones, cuentas utilizadas repetidamente y estructuras organizadas.

La capacitación policial es otro componente. En abril de 2026, el Ministerio del Interior informó que más de 50 policías de todo el país recibían formación especializada en cibercrimen, incluidos los desafíos técnicos y de cooperación nacional e internacional que presentan los fraudes informáticos.

El desafío de recuperar la confianza

La pérdida económica es la consecuencia más visible, pero no la única. Después de una estafa puede aparecer miedo a utilizar la banca digital, vergüenza por haber sido engañado y desconfianza hacia comunicaciones legítimas.

Ese daño afecta también a las instituciones suplantadas. Cada logotipo copiado y cada mensaje falso debilitan la confianza en los canales oficiales.

El desafío no consiste solamente en enseñar a desconfiar. Una sociedad en la que toda llamada, enlace o mensaje parece potencialmente fraudulento tampoco funciona adecuadamente. El objetivo debe ser construir mecanismos sencillos para verificar una comunicación.

Las instituciones necesitan canales oficiales fáciles de identificar. Los ciudadanos deben poder comprobar una promoción o un trámite sin navegar por múltiples sitios. Las alertas sobre campañas activas deberían concentrarse en un espacio accesible y actualizado.

Más que un dato policial

La denuncia presentada en Colonia Valdense podría quedar reducida a tres elementos: una publicación falsa, una llamada y la pérdida de 80.000 pesos. Pero detrás de esa secuencia aparece un problema social más amplio.

Los delincuentes explotan la confianza acumulada por organismos públicos y empresas, utilizan plataformas de circulación masiva y aprovechan sistemas financieros capaces de mover dinero en segundos. Frente a esa estructura, la recomendación individual de “tener cuidado” resulta necesaria, pero insuficiente.

La pregunta de fondo no es únicamente por qué una persona entregó sus datos. También hay que preguntarse cuánto tiempo estuvo activa la publicación, cuántas personas la recibieron, qué mecanismos permitieron los movimientos bancarios, si las cuentas utilizadas habían sido denunciadas anteriormente y qué capacidad existe para bloquear una campaña antes de que produzca nuevas víctimas.

Responder esas preguntas permitiría dejar de tratar cada denuncia como un episodio aislado. El verdadero desafío consiste en transformar una sucesión de casos policiales en información útil para prevenir, detectar y detener un delito que se adapta con mayor rapidez que muchas de las respuestas disponibles.