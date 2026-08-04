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La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) comenzará este martes 4 de agosto trabajos de poda sobre la ruta 21, en el tramo comprendido entre la ex Curva Mortalena y Grito de Asencio.

Como consecuencia de las tareas, podrán registrarse cortes parciales de circulación mientras se desarrollen los trabajos, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones al transitar por la zona.

Desde el organismo se solicita respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal que estará trabajando en el lugar, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los operarios como de quienes circulan por la ruta.

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Las tareas forman parte de los trabajos de mantenimiento que lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad en la red vial nacional.