El turismo regenerativo propone pasar de una lógica centrada en “hacer menos daño” a otra que busque dejar un territorio en mejores condiciones. En Colonia, Soriano y Río Negro, esa idea podría traducirse en acciones concretas sobre el patrimonio, los ríos, los humedales, la producción local y las pequeñas localidades.

La región ya cuenta con antecedentes de coordinación. Durante 2026, Colonia, Soriano y Río Negro participaron en instancias de trabajo para consolidar la región turística Litoral Sur. El desafío sería que esa articulación no quede limitada a la promoción conjunta, sino que también defina criterios ambientales, sociales y económicos compartidos.

Colonia: desconcentrar sin trasladar la presión

Colonia posee la actividad turística más consolidada de los tres departamentos, pero también presenta una fuerte concentración territorial. Colonia del Sacramento reúne buena parte de la visibilidad, mientras Carmelo, Nueva Palmira, Conchillas, Juan Lacaze, Rosario y las colonias agrícolas ofrecen perfiles diferentes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un modelo regenerativo debería evitar que la desconcentración consista únicamente en enviar más visitantes hacia esos lugares. La pregunta es qué beneficios permanecerían en cada comunidad.

En Carmelo, por ejemplo, el turismo podría articular bodegas, producción familiar, patrimonio jesuítico, costa, navegación y gastronomía. La renovación interpretativa de la Estancia de Belén–Calera de las Huérfanas muestra una posible dirección: conectar conservación patrimonial, participación local y una experiencia que explique el territorio, en lugar de limitarse a exhibir un sitio histórico.

En Conchillas, la regeneración debería incluir el mantenimiento del patrimonio construido y de su identidad comunitaria. En Juan Lacaze podría vincularse con la memoria industrial y obrera, evitando presentar el pasado fabril como una escenografía separada de la historia social de la ciudad.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Nueva Palmira exige otra mirada. Su perfil portuario y productivo plantea la posibilidad de interpretar el funcionamiento del río, los puertos y las cadenas agroexportadoras. El turismo regenerativo no debería ocultar esas actividades, sino integrarlas a una lectura crítica del territorio.

El principal riesgo para Colonia es que la palabra “regenerativo” se utilice para legitimar nuevos desarrollos inmobiliarios o turísticos sobre zonas costeras y rurales. El modelo solo tendría sentido si ayuda a proteger el acceso público a la costa, controlar la presión sobre el suelo, sostener residentes permanentes y generar empleo durante todo el año.

Soriano: hacer visible un territorio que no depende del turismo masivo

Soriano tiene una estructura económica fuertemente vinculada con la producción agropecuaria y una oferta turística menos consolidada. Esa condición puede ser una dificultad, pero también una ventaja: permite pensar el turismo como complemento y no como sustitución de otras actividades.

Mercedes puede funcionar como centro de servicios y puerta de entrada a experiencias fluviales, culturales y gastronómicas. Sin embargo, una estrategia regenerativa debería extenderse hacia Villa Soriano, Dolores, Playa de la Agraciada, La Concordia, Cardona y pequeñas localidades del interior.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Villa Soriano ocupa un lugar central por su relación con el río Negro, sus humedales, su patrimonio y su escala urbana. Los planes territoriales departamentales ya identifican la necesidad de vincular turismo, patrimonio y ambiente, además de conservar ecosistemas costeros e involucrar a la población en su gestión.

En ese contexto, regenerar podría significar recuperar sectores de costa, formar guías locales, fortalecer emprendimientos familiares, apoyar la pesca artesanal y desarrollar actividades náuticas de pequeña escala. No debería implicar una ocupación intensiva de las riberas ni una infraestructura desproporcionada para el tamaño del lugar.

Dolores aporta otro perfil. Su identidad como centro cerealero permitiría desarrollar propuestas vinculadas con la historia productiva, el río San Salvador y el patrimonio rural. Los instrumentos de ordenamiento territorial ya plantean circuitos fluviales y terrestres que conecten los ríos Uruguay, Negro y San Salvador.

Ese enfoque permitiría mostrar la producción agropecuaria sin convertirla en una imagen idealizada. También abriría preguntas sobre el uso del agua, la conservación del suelo y la convivencia entre producción y ambiente.

Para Soriano, el turismo regenerativo tendría impacto si contribuye a sostener servicios, empleo y actividad cultural en localidades pequeñas. Su éxito no debería medirse por grandes cantidades de visitantes, sino por la capacidad de generar ingresos distribuidos sin alterar la escala comunitaria.

Río Negro: unir patrimonio industrial y recuperación ambiental

Río Negro cuenta con dos componentes capaces de estructurar una estrategia propia: el Paisaje Industrial Fray Bentos y el sistema de ríos, islas, humedales y balnearios.

El sitio patrimonial de Fray Bentos permite analizar la relación entre industria, trabajo, inmigración, tecnología y transformación territorial. Un enfoque regenerativo podría ampliar la experiencia más allá de la visita al antiguo complejo industrial.

Eso supone conectar el patrimonio con emprendimientos gastronómicos, centros educativos, archivos, relatos de antiguos trabajadores, recorridos urbanos y actividades culturales. La conservación no debería limitarse a los edificios: también tendría que incluir la memoria social vinculada con el desarrollo industrial de la ciudad.

Las Cañas presenta un desafío diferente. Su atractivo natural genera actividad estacional, pero también presión sobre servicios, residuos, agua, movilidad y ecosistemas. Regenerar implicaría utilizar parte de la actividad turística para recuperar costa, mejorar espacios públicos, controlar impactos y crear empleo que no dependa exclusivamente del verano.

En San Javier y Nuevo Berlín, la identidad cultural, la navegación, las islas y los entornos naturales permiten desarrollar propuestas de menor escala. Allí sería fundamental establecer límites de uso y criterios para las actividades náuticas, evitando que el aumento de visitantes deteriore los mismos ambientes que motivan la visita.

Las directrices territoriales de Río Negro reconocen la importancia del patrimonio industrial, el río y las áreas costeras como componentes del desarrollo departamental. Un modelo regenerativo podría articularlos, pero debería incorporar mediciones sobre conservación, empleo local y capacidad de los servicios.

Una región conectada por los ríos

La principal oportunidad de Colonia, Soriano y Río Negro está en dejar de presentarse como tres ofertas aisladas.

Los ríos Uruguay, Negro, San Salvador y de la Plata forman un sistema territorial que conecta puertos, humedales, ciudades, áreas productivas y sitios históricos. Una estrategia común permitiría construir recorridos que integren patrimonio colonial, industria, vitivinicultura, navegación, producción agropecuaria y naturaleza.

Colonia podría aportar mayor conectividad y experiencia turística; Soriano, paisajes rurales y fluviales de menor escala; y Río Negro, patrimonio industrial y áreas naturales. La complementariedad permitiría extender las estadías sin obligar a cada departamento a reproducir los mismos productos.

Pero la articulación debería superar la publicidad compartida. Sería necesario acordar políticas sobre residuos, accesibilidad, formación laboral, compras locales, conservación costera y capacidad de carga.

También debería determinarse cuánto dinero permanece efectivamente en las comunidades. Un circuito regional puede aumentar las visitas y, sin embargo, concentrar la facturación en pocos operadores externos.

Qué cambiaría en la práctica

Para que el turismo regenerativo tenga contenido concreto en los tres departamentos, los proyectos deberían cumplir algunos criterios verificables.

Tendrían que contratar trabajadores y proveedores de la zona, contribuir a recuperar ambientes o bienes patrimoniales y respetar la escala de las localidades. También deberían incorporar la opinión de los residentes antes de definir inversiones o circuitos.

La medición es central. No alcanzaría con registrar cuántas personas llegan. Habría que conocer cuánto gastan en comercios locales, qué empleos se generan, cómo evoluciona el estado de las costas, cuántos residuos se producen y qué percepción tiene la población.

El concepto ofrece una oportunidad para el litoral, pero también contiene un riesgo: convertirse en una nueva etiqueta para actividades convencionales.

En Colonia, Soriano y Río Negro, la regeneración solo podría comprobarse si el turismo ayuda a recuperar lo que estaba deteriorado, fortalece otras actividades económicas y permite que las comunidades mantengan el control sobre su territorio. La discusión, entonces, no debería centrarse únicamente en atraer más visitantes, sino en definir qué tipo de desarrollo se busca y quiénes recibirán sus beneficios.