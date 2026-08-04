El departamento de Colonia registró durante 2025 una persona formalizada por alguno de los delitos incluidos en la categoría “Trata y Asociados”, según un informe presentado por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas.

La información surge de los registros de la Fiscalía General de la Nación y corresponde al departamento donde ocurrió el hecho investigado. La categoría utilizada en el documento comprende delitos de trata, tráfico y facilitación de migrantes, proxenetismo, explotación sexual de menores de edad, trabajo forzoso, esclavitud sexual y otras formas de explotación previstas en distintas leyes nacionales.

El reporte no aporta detalles sobre el caso registrado en Colonia ni informa el sexo o la edad de la persona formalizada. Tampoco permite determinar, a partir del dato departamental, la cantidad de víctimas vinculadas con esa actuación judicial.

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La cifra corresponde al período comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los datos fueron elaborados con información del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio y estaban actualizados al 5 de junio de 2026.

Nuevo servicio especializado para menores de edad

El informe también señala que, desde junio de 2026, Colonia cuenta con un dispositivo de atención especializada para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual y trata con esos fines.

El servicio, dependiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, dispone de capacidad para atender a 15 personas menores de 18 años. Colonia integra el grupo de cuatro departamentos donde comenzaron a funcionar estos dispositivos, junto con Artigas, Rivera y Maldonado.

La atención forma parte de la ampliación territorial de los equipos especializados del INAU y contempla el abordaje psicosocial de las víctimas, la coordinación con otras instituciones y el seguimiento de las situaciones detectadas.

El documento no informa cuántas niñas, niños o adolescentes fueron atendidos en Colonia desde la instalación del servicio. La cifra de 15 corresponde a su capacidad de atención y no a casos confirmados en el departamento.

El informe de gestión abarca las actuaciones realizadas entre el 1.º de marzo de 2025 y el 30 de junio de 2026, aunque las estadísticas judiciales incluidas corresponden exclusivamente al año 2025.