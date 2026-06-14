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Ecuador debutó con derrota en el Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Costa de Marfil, en Philadelphia, por la primera fecha del Grupo E. El equipo de Sebastián Beccacece fue de más a menos, tuvo momentos de dominio en el primer tiempo y terminó sin puntos por el gol de Amad Diallo en el minuto 90.

El marco del partido tuvo una fuerte presencia ecuatoriana en las tribunas. Por la cantidad de hinchas de la Tricolor en el estadio, el encuentro parecía jugarse en Quito o Guayaquil. Ese respaldo se trasladó al campo en los primeros minutos, cuando Ecuador salió con intensidad y buscó imponer condiciones.

Moisés Caicedo fue el primero en avisar, con un remate peligroso desde afuera del área que salió apenas desviado. En los primeros 15 minutos, Ecuador mostró su intención de quedarse con los tres puntos. John Yeboah también tuvo una ocasión clara: enganchó y sacó un buen disparo que pudo abrir el marcador.

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Costa de Marfil comenzó luego a encontrar espacios en un partido con pocas interrupciones en la mitad de la cancha. Bazoumana Toure quedó en buena posición dentro del área y obligó a Hernán Galíndez a realizar su primera gran intervención.

A los 23 minutos, John Yeboah volvió a ser el jugador más desequilibrante de Ecuador. El futbolista de Venezia recuperó la pelota con coraje y sacó un remate que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Yahia Fofana. La pausa de rehidratación cortó el buen ritmo que tenía el partido.

Tras esa detención de tres minutos, Ecuador retomó la intensidad. Pedro Vite habilitó a Alan Minda, quien definió de gran manera, pero su remate volvió a impactar en el travesaño. La Tricolor acumulaba méritos y situaciones, aunque sin poder concretar.

Costa de Marfil sufrió el ritmo ecuatoriano y comenzó a cortar el juego con infracciones reiteradas y bruscas. Entre los minutos 28 y 40, el seleccionado africano recibió tres tarjetas amarillas: Yahia Fofana, Franck Kessié y Doué fueron amonestados.

El primer tiempo fue intenso, con llegadas de ambos equipos y un desarrollo atractivo, pero terminó sin goles. Ecuador había sido más peligroso, aunque Costa de Marfil también había mostrado capacidad para generar peligro.

En el comienzo del complemento, Costa de Marfil modificó su postura y se animó a atacar con mayor frecuencia. Elye Wahi anticipó un centro y también estrelló un remate en el travesaño. Luego, Seko Fofana probó al arco, pero Galíndez respondió con seguridad.

Ecuador bajó su rendimiento en la segunda parte. Hasta la pausa de rehidratación del complemento le costó recuperar el protagonismo. Gonzalo Plata intentó con un buen remate desde afuera del área, pero Yahia Fofana respondió de mejor manera.

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El segundo tiempo fue diferente al primero. Los dos equipos sintieron el desgaste físico de la etapa inicial y, con el paso de los minutos, el partido perdió ritmo. El empate sin goles empezó a parecer un resultado aceptado por ambos.

Ese conformismo le costó caro a Ecuador. En el último minuto del tiempo reglamentario, Amad Diallo apareció con mayor reacción que todos y marcó el 1-0 para Costa de Marfil en Philadelphia.

Con esta derrota, Ecuador inició el Mundial 2026 sin sumar puntos en el Grupo E. El equipo de Sebastián Beccacece deberá hacer autocrítica de cara a sus próximos compromisos: quedó obligado a golear a Curazao y a realizar un buen partido frente a Alemania para sostener sus aspiraciones en la competencia.