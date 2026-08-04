El Municipio de Tarariras y la Jefatura de Policía de Colonia avanzan en un proyecto para instalar cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y seguridad pública.

La iniciativa fue analizada este martes durante una reunión entre autoridades municipales y una delegación de la Jefatura de Policía. Por el momento, no se informó cuántos equipos se prevé colocar, cuáles serían las ubicaciones ni en qué plazo podría ejecutarse el proyecto.

Durante el encuentro, la Policía informó que una dotación de Investigaciones trabaja diariamente en Tarariras a raíz de los hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas. Según lo comunicado por el Municipio, las actuaciones presentan avances en el esclarecimiento de los casos, aunque no se divulgaron detalles.

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Las autoridades también repasaron la continuidad de los operativos Radar y Ñandubay, que se realizan en conjunto con el Grupo Especial de Patrullaje y la Dirección de Tránsito para prevenir las picadas de motos.

En la reunión se señaló además que los siniestros de tránsito descendieron en el departamento de Colonia. La información difundida no incluyó cifras ni el período utilizado para establecer la comparación.

Participaron el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa; el comisario mayor Sebastián Rodríguez; el jefe de Zona I, subcomisario Cristian Suárez; el jefe de la Seccional 14.ª, subcomisario Fabián Hernández; el comisario Daniel Tulón; la sargento Sabrina Castro, encargada del Centro de Comando Unificado, y la alcaldesa de Tarariras, Marisel Saporiti.