La Intendencia de Colonia abrió un llamado público para cubrir un cargo de Profesor de Armado y Reparación de Calzado, con destino a la Escuela Taller de Carmelo.

La convocatoria corresponde al Llamado Público Abierto N.º 019/2026 y fue dispuesta por la Resolución 850/2026, de fecha 26 de mayo de 2026. El proceso se realizará mediante evaluación de méritos y antecedentes de los aspirantes.

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El período de inscripción comenzó el 11 de junio y permanecerá abierto hasta el 22 de junio de 2026, a las 23:59 horas inclusive. Las personas interesadas deberán postularse únicamente a través del portal web de la Intendencia de Colonia.

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Para completar la inscripción, los aspirantes deberán ingresar al menú “Transparencia”, luego al submenú “Llamados laborales” y acceder al llamado correspondiente. Allí deberán cargar la documentación solicitada en las bases, en los campos obligatorios del formulario.

Desde la comuna se informó que la documentación presentada debe ser clara y legible, preferentemente en formato PDF. Quienes se inscriban por la cuota de minoría deberán indicarlo en el propio formulario web de inscripción.

Por consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. En el asunto del mensaje deberán referenciar: “Llamado Profesor de Construcción de Armado y Reparación de Calzado”.

El llamado apunta a cubrir una función docente vinculada a la formación en oficios dentro de la Escuela Taller de Carmelo, un espacio orientado a la capacitación práctica y al desarrollo de conocimientos técnicos.