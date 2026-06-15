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La Selección Uruguaya debutará este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H. El encuentro se disputará desde las 19.00 en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario también mencionado como Miami Stadium.

El entrenador Marcelo Bielsa ultima detalles para confirmar la formación titular. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución sanitaria de varios jugadores que llegan con molestias al estreno mundialista, entre ellos Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, Joaquín Piquerez y José María Giménez.

Las situaciones que aparecen como más delicadas son las de Araújo y De Arrascaeta, aunque la decisión final se tomará sobre la hora. En caso de confirmarse la ausencia de Giménez, el capitán del equipo será Federico Valverde.

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Uruguay buscará iniciar la Copa del Mundo con un resultado positivo ante Arabia Saudita, una selección que en Qatar 2022 protagonizó una de las sorpresas del torneo al vencer a Argentina en su debut.

En el arco estaría Fernando Muslera, quien regresó al seleccionado tras su buen rendimiento en Estudiantes. La defensa tendría a Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña. Cáceres ocuparía el lugar de Araújo, mientras que Olivera reemplazaría a Giménez.

En la mitad de la cancha, Bielsa planea utilizar a Manuel Ugarte como volante más posicional, acompañado por Rodrigo Bentancur, con mayor despliegue en el ida y vuelta, y Federico Valverde, principal referencia del equipo. Maximiliano Araújo se movería por la banda izquierda.

En ataque, ante la baja de Giorgian De Arrascaeta, Uruguay formaría con dos delanteros centro: Federico Viñas y Darwin Núñez.

La probable formación de Uruguay ante Arabia Saudita sería con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.