Nueva Palmira tendrá este jueves su primera Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS), instancia que reunirá a instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Se trata de la segunda mesa local convocada en el departamento, luego de la realizada en Carmelo.

Según informó el director del Mides Colonia, Maxi Olaverry, esta primera reunión será una instancia de acercamiento y no contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Olaverry señaló que, a partir de la segunda convocatoria, la mesa será abierta a la participación de organizaciones sociales.