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La discusión abierta en Piriápolis por la pérdida de arena frente a la rambla permite volver sobre una pregunta que Carmelo tiene delante desde hace años: qué pasa cuando una playa deja de funcionar como playa y empieza a quedar encerrada entre el agua, el camino costero, el tránsito, las intervenciones provisorias y la costumbre de mirar el paisaje como si fuera inalterable.

Playa Seré no es solamente un lugar de baño. Es una parte de la vida urbana de Carmelo. Está cerca del centro, del Arroyo de las Vacas, del Carmelo Rowing Club, del atracadero de yates, del puente giratorio y de una rambla que forma parte de la memoria cotidiana de la ciudad. Allí se camina, se estaciona, se mira el río, se juntan jóvenes, se hacen actividades recreativas y se sostiene una parte del relato turístico local. Pero esa misma intensidad de uso vuelve más visible un problema que no es nuevo: la costa viene mostrando señales de retroceso, pérdida de arena y fragilidad ante los temporales.

El caso de Piriápolis pone palabras técnicas a una escena conocida. La arena no está quieta: circula entre la parte seca, la parte húmeda y los médanos. Cuando ese movimiento se interrumpe por construcciones demasiado próximas, calles costeras, muros o defensas rígidas, la playa pierde capacidad de recomponerse. Lo que en una temporada puede parecer apenas una playa angosta, en una serie de años puede convertirse en una costa sin margen.

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En Carmelo, los antecedentes locales son claros. En 2016, Carmelo Portal registró el avance de la erosión en la zona de Playa Loca, dentro del entorno de Playa Seré, con afectación sobre la red lumínica y acercamiento al camino costero. Poco después, se colocaron balizas y cintas de advertencia en el sector donde había caído una columna del tendido eléctrico. Ese mismo año también se informó que la Intendencia de Colonia proyectaba colocar arena faltante en Playa Seré, luego de temporales que habían socavado la costa y generado daños en el alumbrado.

La reposición de arena puede resolver una urgencia estacional, pero no explica por sí sola el problema. Si una playa necesita que la arena vuelva en camiones, la pregunta de fondo es por qué el sistema dejó de recuperarla naturalmente. Y allí aparece el punto central: la costa no es una vereda con agua al lado. Es una franja viva, cambiante, donde la energía del río, los vientos, las crecientes, las bajantes y los sedimentos se combinan de manera permanente.

El Ing. Daniel Panario, docente grado 5 de la Udelar, lo había planteado con dureza en una entrevista con Carmelo Portal: las playas necesitan margen para retroceder y avanzar. Cuando la ola golpea contra una estructura dura, la energía se refleja y arrastra la arena. En esa lectura, la rambla no es solo una obra urbana: también puede ser una frontera que le impide a la costa moverse. El problema no es simplemente que falte arena. El problema es que el sistema que debería conservarla fue modificado.

El Ministerio de Ambiente, en el marco del Plan Nacional de Adaptación Costera, identifica a la erosión y las inundaciones costeras como dos de los principales impactos del cambio climático sobre la costa uruguaya. También advierte que una parte importante de la costa del Río de la Plata está sometida a procesos erosivos, especialmente durante eventos extremos. Carmelo no está fuera de ese mapa. Aunque Playa Seré necesita estudios propios, la señal nacional es consistente: las zonas urbanas costeras, las ramblas, los caminos, los puertos y las infraestructuras próximas al agua están cada vez más expuestos.

Por eso, la discusión no debería quedar reducida a si se colocan piedras, si se trae arena o si se recompone un tramo dañado antes del verano. Esas respuestas pueden ser necesarias en una emergencia, pero no sustituyen una política costera. Carmelo necesita saber cuánta arena pierde, hacia dónde se mueve, qué sectores están más comprometidos, qué papel cumplen los temporales, qué efectos tuvo la circulación vehicular sobre la costa y qué obras endurecieron el borde del río.

La experiencia de Piriápolis muestra que las ciudades empiezan a discutir estos temas cuando la arena ya falta. Carmelo todavía puede transformar una preocupación dispersa en una agenda pública: monitoreo de la línea de costa, estudio de dinámica sedimentaria, restricciones al tránsito en zonas sensibles, recuperación de vegetación nativa, protección de posibles áreas dunares, revisión de intervenciones duras y planificación de largo plazo.

Playa Seré no necesita ser tratada como una postal ni como una obra vial. Necesita ser comprendida como costa. La diferencia no es menor: una postal se mira hasta que se deteriora; una costa se estudia, se gestiona y se protege antes de que el río termine decidiendo solo.