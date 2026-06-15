Este miércoles 17 de junio, a las 18 horas, la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes volverá a reunir a la comunidad católica en torno a una celebración de especial significado: Monseñor Luis Eduardo González Cedrés presidirá la santa Misa por el octavo aniversario de su ordenación episcopal.

La ceremonia tendrá el tono solemne de una eucaristía de acción de gracias, pero también el pulso cercano de una comunidad que acompaña a su pastor. En el centro del templo, bajo la mirada de los fieles y en el marco de la liturgia, se recordará aquel 17 de junio de 2018, cuando González fue ordenado obispo en Montevideo.

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Su camino episcopal había comenzado pocas semanas antes, el 11 de mayo de 2018, cuando el papa Francisco lo nombró Obispo titular de Thugga y Auxiliar de la Arquidiócesis de Montevideo. Cinco años después, el domingo 26 de noviembre de 2023, en la Solemnidad de Cristo Rey, tomó posesión de la Diócesis de Mercedes, también en la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes.

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Nacido en Montevideo el 15 de enero de 1972, Luis Eduardo González Cedrés fue ordenado sacerdote el 18 de abril de 2009, en la catedral de Maldonado.

La misa de este miércoles será, además de una fecha en el calendario eclesial, una escena de memoria y continuidad: ocho años de servicio episcopal celebrados en comunidad, en el mismo templo donde hoy desarrolla su misión pastoral.