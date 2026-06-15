España debutó en el Mundial 2026 con un empate 0-0 ante Cabo Verde, en un resultado inesperado por la primera fecha del grupo H. El partido se disputó en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, donde el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente no logró imponer su favoritismo ante un rival que jugó su primer encuentro mundialista y resistió con orden defensivo.

El equipo europeo llegó al torneo como uno de los candidatos a conquistar la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, pero tuvo un comienzo sin brillo. España manejó la pelota durante buena parte del encuentro, aunque le faltaron lucidez, audacia, creatividad y profundidad para transformar la posesión en goles.

Cabo Verde, en cambio, firmó un debut histórico. El seleccionado africano se presentó por primera vez en un Mundial y consiguió un empate ante una potencia internacional. Su plan se basó en replegarse, cerrar espacios y sostener el cero con una actuación decisiva de su arquero Vozinha, de 40 años, quien juega en la Segunda División de Portugal.

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España no tuvo como titular a Lamine Yamal, que venía de recuperarse de una lesión sufrida en el final de la temporada con Barcelona. Su ausencia se notó desde el inicio: el equipo extrañó el desequilibrio del extremo derecho, su velocidad, su gambeta y su capacidad para romper defensas.

El conjunto español asumió la iniciativa desde los primeros minutos. Con Rodri, capitán del equipo, Pedri y Fabián Ruiz en el mediocampo, buscó generar juego para abastecer a sus delanteros. Sin embargo, durante buena parte del primer tiempo la circulación fue previsible. Gavi, recostado sobre la izquierda, tampoco encontró comodidad en esa posición.

A los 11 minutos, España tuvo su primer acercamiento al arco rival y luego repitió algunas llegadas, aunque sin ocasiones claras. Un dato reflejó la dificultad ofensiva: Mikel Oyarzabal no tocó la pelota durante la primera media hora, algo que no ocurría con un jugador en una Copa del Mundo desde Inglaterra 1966.

La primera chance clara llegó a los 40 minutos. Rodri habilitó con un pase elevado a Marc Cucurella, nueva incorporación de Real Madrid, quien asistió de cabeza a Ferrán Torres. El remate del delantero dio en el travesaño. En el rebote, Oyarzabal intentó marcar, pero Vozinha respondió con un gran manotazo y envió la pelota por encima del arco.

España volvió a insistir de inmediato. Torres remató bajo, pero otra vez Vozinha controló la pelota. Rodri continuó filtrando pases y también tuvo una oportunidad de cabeza, aunque el arquero caboverdiano volvió a imponerse.

En el segundo tiempo, España salió sin cambios y mantuvo la búsqueda del cierre de la primera parte. Intentó romper líneas y también probó con disparos de media distancia, pero los remates se fueron altos o terminaron en manos del arquero rival.

Con el correr de los minutos, los silbidos empezaron a escucharse en Atlanta. Luis de la Fuente movió el banco a los 25 minutos del complemento y mandó a la cancha a Lamine Yamal, en busca de mayor desequilibrio. También ingresó Mikel Merino, mientras que salieron Gavi y Fabián Ruiz.

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El ingreso de Yamal renovó la expectativa. A los dos minutos de estar en cancha, el extremo protagonizó una acción con su sello. Luego, Merino recibió un pase de Marcos Llorente y remató bajo, pero Vozinha volvió a quedarse con la pelota.

Diez minutos después, el entrenador español realizó otra modificación: Dani Olmo ingresó por Ferrán Torres. A cinco minutos del final, también entró Nico Williams en lugar de Rodri, en una apuesta ofensiva para buscar el triunfo.

España tuvo una de sus últimas oportunidades a los 43 minutos, cuando Oyarzabal quedó en posición de gol tras una asistencia de Olmo. Sin embargo, Pico Lopes despejó la pelota y evitó la caída del arco africano, después de varias intervenciones defensivas de Diney Borges durante el partido.

Cabo Verde también tuvo su ocasión en el cierre. Tras un tiro de esquina desde la derecha, João Paulo conectó de cabeza, pero Unai Simón contuvo el remate y evitó un golpe todavía mayor para España.

El balance estadístico marcó la insistencia española: España remató 22 veces, ocho de ellas al arco, pero no pudo superar a Vozinha ni quebrar la estructura defensiva de Cabo Verde. El empate 0-0 dejó a la Furia Roja con un debut por debajo de las expectativas y al seleccionado africano con un resultado histórico en su primera presentación mundialista.